Avalanşă de turişti la munte! După ce s-au bucurat de liniştea pădurilor şi de drumeţii, şi-au refăcut forţele cu picnicuri la iarbă verde. Aer de vacanţă a fost şi pe litoral, unde s-au relaxat cei care au liber şi mâine. Fără aglomeraţie pe plaje, răsfăţaţi de o briză răcoroasă, copiii s-au bucurat de prima baie în mare, iar adulţii de o zi liniştită.

Deşi soarele a fost destul de timid astăzi, temperatura a fost plăcută, iar plajele s-au umplut repede. Cei care au avut răbdare să stea mai mult pe nisip se vor întoarce acasă cu primele urme de bronz ale verii.

"A fost frumos pentru perioada asta, ne-am relaxat, am ieșit puțin din cotidian.", spune o femeie.

Turiștii au avut parte astăzi la orele prânzului de vreme perfectă de plajă cu 23-24 de grade celsius. Apa mării are în jur de 19 grade celsius și pare că nu a fost suficient de rece pentru cei mici care s-au jucat la mal.

Reporter: Ai intrat în apă?

Copil: Da, am intrat vineri

"Cei care doresc totuși să intre în apă să fie cu mare băgare de seamă să nu fie vreun eveniment neplăcut. În primul și primul rând, șocul termic, diferența foarte mare.", explică Gabriel Culea, şef salvamari Mamaia.

50.000 de turişti sunt la mare în weekendul prelungit de Rusalii şi 1 Iunie. Cu un sfert mai puţini decât anul trecut.

"Am fost în Constanța la un restaurant foarte frumos, am plătit...N-a fost chiar masa obișnuită ca să zic așa, cu de toate, dar destul de mari prețurile.", spune o turistă.

"N-am plecat cu niciun buget special, cât cheltuim, atât cheltuim.", precizează o femeie.

"Rata de ocupare este maximală. O cameră de tip standard în cazul hotelului nostru a costat aproximativ 180 de lei pe noapte.", precizează Iulian Tenie, manager hotel.

Multe familii cu copii şi-au prelungit sejurul până mâine.

Fetiţă: Să mă joc în nisip, să culeg scoici

Reporter: Știi că mâine e ziua copilului și ziua ta?

Fetiţă: Da.

Staţiunile de la munte i-au întâmpinat pe turişti cu câteva grade mai puţin în termometre, dar cu peisaje spectaculoase.

"Foarte frumos, aer curat, peisaj superb.", adaugă un bărbat.

Masivul Piatra Mare este una din cele mai frumoase, ușor accesibile și deci frecventate zone montane din centrul țării, iar aici la cascada cu apă vie amintirile și fotografiile sunt memorabile.

Una dintre atracţii a fost şi clasicul grătar.

"Niște ceafă, mici, cârnați, legume, de toate. Se pregătește o zi aniversară. Așteptăm să vină musafirii.", spune un cuplu.

Distracția la munte continuă și mâine, dar sub un cod galben de ploi și vânt.

