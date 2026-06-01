Adolescent de 16 ani, ucis de un şofer în drum spre casă. Mergea pe carosabil pentru că strada nu avea trotuar

Un adolescent de 16 ani a fost ucis în drum spre casă, în localitatea Dumbrăvița, din judeţul Timiş. Băiatul mergea pe partea carosabilă pentru că strada nu avea trotuar, moment în care a fost acroşat de un şofer de 64 de ani. 

de Iulia Pop

la 01.06.2026 , 10:57
În urma impactului, tânărul a fost rănit grav, iar ulterior a murit la spital. Poliţiştii fac cercetări pentru a afla cum s-a produs accidentul.

Ce spun oamenii legii

La data de 31 mai 2026, în jurul orei 23:12, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Blaise Pascal, din localitatea Dumbrăvița.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Blaise Pascal, dinspre strada Petofi Sandor înspre strada Victoria, iar la un moment dat a surprins și acroșat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

În urma impactului, pietonul, un minor în vârstă de 16 ani, a fost grav rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ulterior, a fost declarat decesul acestuia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului competent, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

accident timis
