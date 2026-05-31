Video 250 de metri au alergat pe tocuri curajoasele la festivalul "Femei pe Mătăsari". Emilia: "Am zis de ce nu?

Distracţie la înălţime în Capitală, unde doamnele au participat la o cursă de alergare pe tocuri. Dincolo de zâmbete, au stârnit în final multă admiraţie pentru că s-au descurcat impecabil. Le-a plăcut atât de mult încât vor să repete performanţa şi anul viitor. 

de Ingrid Tîrziu

la 31.05.2026 , 20:13
Cursa pe tocuri de la festivalul Femei pe Mătăsari a revenit după cinci ani şi a găsit participante care abia aşteptau startul. Au alergat 250 de metri pe tocuri. Câştigătoare a fost Emilia, la prima ei participare la o astfel de cursă şi a fost premiată cu un sacou personalizat.

"Eu tot încerc lucruri noi în ultimul timp şi am zis de ce nu?", spune Emilia, câştigătoarea cursa pe tocuri

Pe podium a fost şi Miruna.

"Eu mai alerg la concursuri, dar, bineînţeles, în adidaşi! N-am mai alergat pe tocuri.", spune Miruna, participantă la cursa pe tocuri

Mamă şi fiică, Andreea şi Mihaela s-au distrat chiar dacă nu au câştigat.

"Mi-am dorit să-mi depăşesc limitele cu această ocazie. Momentele în care am alergat au fost doar după tramvai! Dacă n-ar fi fost ea... nu cred că am fi participat!", adaugă Andreea, participantă la cursa pe tocuri

"Tineretul este altfel faţă de noi, 50+! Aceasta este minunata pereche de încălţări, am zis că sunt excelente pentru alergat! Am zis că dacă se rupe tocul... asta este!", spune Mihaela, participantă la cursa pe tocuri

Reporter: Ce aţi simţit când aţi văzut că încep să alerge pe tocuri?

Marius, susţinătorul concurentelor: Mă gândeam că e bine să ajungă şi înapoi! S-au distrat, asta contează!

O femeie din Marea Britanie este campioană mondială după ce a alergat un maraton întreg cu tocuri stiletto de şapte centimetri şi jumătate. 

Ingrid Tîrziu
Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

