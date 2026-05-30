Incendiu puternic în orașul Voluntari! Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Până la sosirea pompierilor, focul s-a extins și la casa vecină şi a fost nevoie de ore întregi pentru a-l stinge. Acum urmează să se stabilească exact de la ce a pornit totul.

Incendiul a izbucnit la miezul nopţii. Alarmați de flăcări, locatarii din zonă au ieșit imediat din locuințe pentru a vedea ce se întâmplă și pentru a le sări în ajutor proprietarilor.

”Doar bubuituri, şi când am ieşit afară am văzut vâlvătaie, am sunat vecinii, am pus repede mâna pe furtun şi am încercat şi noi să ajutăm cât putem”

”Înalt, focul nu aşa, de 2 metri! Am încercat, şi furtunul ăla cât era de mic, ne-am dus în spate şi am încercat, să nu ajungă la casa asta aici.”, povestesc locatarii.

Articolul continuă după reclamă

După mai bine de 2 ore de la izbucnirea incendiului, acoperişul a fost complet distrus.

”Ei săracii nu au apă, sunt hidranţi din 50 în 50 m dar nu au apă. Şi sunt nevoiţi să plece cu maşinile şi să se întoarcă”, spune un locatar.

În casă erau cinci persoane, iar toate au reușit să se evacueze. Două dintre ele au suferit arsuri la mâini și au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar o a treia persoană a suferit un atac de panică.

”Atac de panică..femeie în vârstă, bolnavă cu diabet, o ştiu”, spune un vecin.

”La sosirea la locul intervenţiei am observat că ardea generalizat pe o suprafaţa de 250 mp la nivelul a 2 a proprietăţi. S-a intervenit cu 10 autospeciale de apă şi spumă, o autoscară, o descaecerare, 2 ambulanţe şi o ambulanţă cu medic”, spune Miu Cătălin, locotenent colonel ISU BIF.

Pompierii încearcă acum să stabilească exact de la ce a izbucnit incendiul.

Alexia Bucur Like De ce jurnalismul? Pentru că lumea e plină de povești care așteaptă să fie spuse. Am ales această meserie nu pentru că mi-am dorit să scriu, ci pentru că mi-am dorit să ascult. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰