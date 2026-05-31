Copiii au început încă de astăzi petrecerea de ziua lor. Zeci de concerte şi concursuri cu premii i-au încântat, dar, de departe, cele mai fascinante au fost plimbările cu tramvaie de epocă şi lecţiile la care au învăţat să dreseze câini.

"Poftiţi în vagoane, urcaţi. Gata, start parada tramvaielor!". Tramvaiale de epocă ale Bucureştiului au răsunat de chiote vesele. Cele şapte vagoane au plimbat copiii pe traseul istoric al primei linii electrice din Bucureşti: Şoseaua Ştefan cel Mare - Piaţa Sfântul Gheorghe.

Cel mai vechi model de tramvai care deschide capătul coloanei este acesta, care a fost construit în anul 1912 şi care a circulat zeci de ani pe străzile din Bucureşti.

Copiii au fost fascinaţi de călătorie. Părinţii şi bunicii abia i-au mai convins să coboare la capăt de linie.

"A fost foarte grozavă plimbarea cu tramvaiul, mi-a plăcut că am văzut şi ce e în spate la tramvaiul galben.", spune un copil.

"Mi s-a părut o experienţă unică în viaţă că s-ar putea, când noi copiii o să fim mari, s-ar putea ca astea noi să fie de epocă.", adaugă un alt copil.

Strada Copilului din Sectorul 1 s-a transformat într-un mare loc de joacă - circulaţia a fost închisă, iar cei mici au încins meciuri de baschet, ping-pong, au pictat şi au învăţat să dreseze căţei.

"E locul ideal să te duci în weekend, e aşa o mică piaţă, un târg cu jocuri.", adaugă un alt copilaş.

"Ne-am distrat, ne-am plimbat peste tot pe aici, mi se pare atmosfera foarte frumoasă, ne-am jucat şah, am plimbat câinele.", mărturiseşte un alt copil.

De 1 iunie, copiii sunt invitaţi la plimbări cu avionul de pe aeroportul Otopeni, la expoziţii de trenuri în Gara de Nord şi la festivalul copiilor din parcul IOR.

