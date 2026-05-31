Video "Poftiți în vagoane". Așa începe distracţia de 1 Iunie pentru copiii plimbaţi cu tramvaie de epocă în Capitală

Copiii au început încă de astăzi petrecerea de ziua lor. Zeci de concerte şi concursuri cu premii i-au încântat, dar, de departe, cele mai fascinante au fost plimbările cu tramvaie de epocă şi lecţiile la care au învăţat să dreseze câini.  

de Andreea Petrescu

la 31.05.2026 , 20:29
"Poftiţi în vagoane, urcaţi. Gata, start parada tramvaielor!". Tramvaiale de epocă ale Bucureştiului au răsunat de chiote vesele. Cele şapte vagoane au plimbat copiii pe traseul istoric al primei linii electrice din Bucureşti: Şoseaua Ştefan cel Mare - Piaţa Sfântul Gheorghe.

Cel mai vechi model de tramvai care deschide capătul coloanei este acesta, care a fost construit în anul 1912 şi care a circulat zeci de ani pe străzile din Bucureşti.

Copiii au fost fascinaţi de călătorie. Părinţii şi bunicii abia i-au mai convins să coboare la capăt de linie.

"A fost foarte grozavă plimbarea cu tramvaiul, mi-a plăcut că am văzut şi ce e în spate la tramvaiul galben.", spune un copil

"Mi s-a părut o experienţă unică în viaţă că s-ar putea, când noi copiii o să fim mari, s-ar putea ca astea noi să fie de epocă.", adaugă un alt copil

Strada Copilului din Sectorul 1 s-a transformat într-un mare loc de joacă - circulaţia a fost închisă, iar cei mici au încins meciuri de baschet, ping-pong, au pictat şi au învăţat să dreseze căţei.

"E locul ideal să te duci în weekend, e aşa o mică piaţă, un târg cu jocuri.", adaugă un alt copilaş

"Ne-am distrat, ne-am plimbat peste tot pe aici, mi se pare atmosfera foarte frumoasă, ne-am jucat şah, am plimbat câinele.", mărturiseşte un alt copil

De 1 iunie, copiii sunt invitaţi la plimbări cu avionul de pe aeroportul Otopeni, la expoziţii de trenuri în Gara de Nord şi la festivalul copiilor din parcul IOR.

A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec.

Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește" pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!"
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
