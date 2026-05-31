Românii încep să reducă drastic cheltuielile, după ani de zile în care cumpărăturile online au bătut record după record. Magazinele virtuale descoperă acum comportamentul prudent al clienţilor. Cumpără mai rar şi renunţă mai des la produsele din coș după ce se gândesc bine, caută marfă la reducere şi plătesc mai mult în rate.

"Am în plan să cumpăr un proiector pentru acasă, pe care să-l folosesc în loc de televizor. Dacă ar fi în 12 rate, rata ar fi 182,58 lei pe lună", a spus Mara.

La fel ca Mara calculează tot mai mulţi români. Iar ea a început să cumpere aproape totul în rate.

"Produse de tipul electrocasnicelor. Recent am cumpărat cu cardul căşti pe care să le folosesc la sală, un mini espressor pentru călătorii, un espressor pentru acasă. Mă ajută să gestionez mai bine bugetul personal", a mărturisit Mara.

Articolul continuă după reclamă

La cel mai mare magazin online din ţară două din 10 comenzi sunt plătite în rate.

"De ce să dai 500 de lei pe îmbrăcăminte, dacă poţi să plăteşti 100 de lei pe lună. Coşul mediu în rate e undeva la 400-500 de lei", a declarat Tudor Manea, CEO retailer.

"Se observă o creştere tocmai pentru că oamenii sunt din ce în ce mai atenţi pe ce cheltuiesc banii şi preferă să îşi păstreze resursele financiare", a spus şi Andrei Radu, CEO GpeC.

"E foarte normal să nu mai blochez eu nişte bani, dacă nu e nevoie. Nu mai trebuie să mă deplasez, nu trebuie să fac nimic, pur şi simplu cumpăr un produs şi îmi eşalonez plata", a explicat Cristi Movilă de la Asociaţia Română a Magazinelor Online.

Trebuie să fim atenţi, însă, la dobânda plătită şi la costul total al produsului. Suma poate creşte proporţional cu numărul de rate. Iar penalizările pentru întârzieri sunt usturătoare. Mulţi îşi fac bine calculele.

"Dacă nu poţi să cumperi un produs, nu poţi să ţi-l permiţi. O să apelez la rate, dacă nu vreau să blochez întreaga sumă", a spus un client.

Statisticile arată că s-au diminuat cumpărăturile impulsive, iar clienţii se gândesc mult mai bine la lista de cumpărături. 6 din 10 români îşi împart achiziţiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară preţurile şi aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoţie, în timp ce 48% spun că amână achiziţiile neesenţiale.

"80% dintre români caută oferte săptămânal sau chiar mai des de atât. 14% chiar caută oferte zilnic. Şi-au făcut un fel de strategii care să nu mai impacteze atât de mult această creştere de preţ", a spus Cătălin Pațachia, manager rețea de Retail Marketing Digital.

Chiar şi aşa, studiile arată că oamenii fac cumpărături mai rar, iar valoarea medie a coșului este mai mică decât anul trecut.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰