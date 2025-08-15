România va avea o nouă corvetă: "E la cheie, e terminată în Turcia". Ce alte dotări vor avea forţele navale

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că, până la Ziua Marinei de anul viitor, România va avea în dotare o nouă corvetă construită în Turcia, investiţie de peste 100 de milioane de euro, care aşteaptă aprobarea Parlamentului în septembrie.

"Orice facem în Marea Neagră nu facem singuri şi avem un exemplu foarte bun de operaţiune comună, Operaţiunea de deminare MCM Black Sea, task force-ul pe care îl avem împreună cu aliaţii din Turcia şi din Bulgaria, un exemplu bun de cooperare în această mare a noastră comună, pe care trebuie să o apărăm. E un exerciţiu bun care va fi extins, e nevoie de continuarea acestui exerciţiu, de extinderea lui, de patrulare, de protejare a infrastructurii energetice", a declarat, vineri, la Digi 24, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, înaintea începerii manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei.

Moşteanu a anunţat că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia, care va defila la viitoarea Zi a Marinei şi "va îndeplini misiuni".

Marina Română va avea o nouă corvetă realizată în Turcia

Articolul continuă după reclamă

"În partea de dotare, la anul vom avea noua corvetă, care este gata, este terminată în Turcia, e la cheie şi urmează aprobarea Parlamentului în septembrie. Noi am trimis către Parlament cererea de aprobare, fiind o investiţie de peste 100 de milioane de de euro. Şi la anul, la Ziua Marinei, vom avea această corvetă aici, defilând pentru noi şi, bineînţeles, îndeplinind misiuni. Corveta este echipată cu armament standard NATO şi urmează a fi echipată cu armament suplimentar, cu rachete şi asta se va face în perioada următoare aici în ţară", a explicat Moşteanu.

Ministrul a adăugat că există şi un plan de înzestrare care este în curs, amintind, printre altele, despre elicoptere, vehicule amfibii, două elicoptere şi echipamente pentru scafandri.

"Atunci când vorbim de forţele navale, ne gândim automat la nave, însă, pe lângă acestea, vorbim de elicoptere, de vehicule amfibii, despre echiparea pentru scafandri şi aşa mai departe. Avem contractul semnat pentru 21 de vehicule amfibii din Statele Unite, care urmează să vină anul viitor şi avem o discuţie pentru alte 44 de vehicule amfibii. Vorbim de rachete Vibat cu lansare pe verticală. Există un sistem donat şi două sisteme care vor fi achiziţionate de statul român, tot printr-un contract în derulare cu guvernul american, vorbim de dotarea cu Naval Strike Missiles, cu rachetele de coastă, pe care, iar, e o procedură în derulare, urmează să fie livrată, e contract semnat. Până în 2029 urmează să vină şi două elicoptere Airbus H215", a mai spus Moşteanu.

Ministrul Apărării spune că lucrurile nu se întâmplă "de pe zi pe alta", însă de la izbucninirea războiului din Ucraina, toate ţările au înţeles că trebuie să investească mai mult în înzestrarea propriilor armate.

"Acum două luni, la summit-ul de la Haga, partenerii, aliaţii, au decis împreună că vor cheltui mai mult şi vor fi mai bine pregătiţi pentru a se apăra şi pentru a descuraja orice eventual atac pe viitor şi au agreat să cheltuie până la 5% din PIB pentru înzestrare, împărţit în două capitole mari: 3,5% pentru echipamente militare, 1,5% pentru investiţii conexe activităţilor militare, investiţii civile. Un lucru foarte important este că oricâte echipamente noi şi bune am lua noi, cea mai importantă resursă rămâne resursa umană, pentru că aceste echipamente performante, aceste arme performante sunt doar nişte bunuri mobile dacă nu au în spate nişte oameni bine pregătiţi şi bine motivaţi să le folosească", a subliniat Moşteanu.

Întrebat despre recrutările de militari în Armata Română, Moşteanu a spus că anul trecut a fost primul an cu "spor pozitiv", după mulţi ani de "spor negativ" în Armata Română.

"Anul trecut a fost un prim an în care a fost şi un spor pozitiv. Sunt mai mulţi oameni care au venit în Armata Română decât au plecat. Şi ăsta e un lucru bun, un trend pe care trebuie să-l menţinem. Ştiu că e o perioadă complicată, însă lucrurile în armată au o inerţie. Şi asta trebuie să înţeleagă toată lumea. Dacă tinerii au ales să vină către armată şi văd un viitor, o carieră sigură, solidă în armată, trebuie să menţinem această motivare pentru fiecare dintre ei să vină să rămână. (...) Au această înzestrare pe care o pot folosi şi trebuie să ştie că sunt cot la cot echipaţi ca partenerii aliaţi cu care, iată, sunt în fiecare zi în activităţi comune, fie că e vorba de misiuni, fie că e vorba de antrenamente şi atunci au o motivaţie în plus ca să vină în armată, să stea în armată", a conchis Ionuţ Moşteanu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰