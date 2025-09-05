MApN, exerciţiu naţional cu SRI, SPP și STS: simulări de crize, inclusiv incidente chimice și nucleare

MApN va desfășura un amplu exercițiu cu SRI, SPP și STS, săptămâna viitoare, în mai multe județe din țară pentru a testa viteza de reacție în anumite situații de criză, inclusiv în cazul unor posibile incidente chimice sau nucleare.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis că în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, organizează, în perioada 8-12 septembrie, exerciţiul interinstituţional "Concordia 25". Potrivit MApN, activităţile se vor desfăşura în judeţele Alba, Bacău, Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş şi Mureş.

Coordonat de Statul Major al Apărării, exerciţiul are ca scop consolidarea capacităţii de reacţie în situaţii de criză şi creşterea nivelului de rezilienţă naţională. Totodată, vor fi verificate şi perfecţionate procedurile comune de acţiune, inclusiv pentru gestionarea unor posibile incidente de tip CBRN (chimic, bacteriologic, radiologic, nuclear).

Pe durata exerciţiului vor avea loc acţiuni de patrulare, tabere mobile, misiuni de menţinere a ordinii publice, utilizarea dronelor, operaţiuni de deminare în spaţii marine, evaluări medicale, precum şi acţiuni de combatere a ameninţărilor cibernetice. La activităţi participă subunităţi de vânători de munte, artilerie, geniu, CBRN, specialişti EOD, forţe aeriene şi navale, precum şi structuri de medicină militară.

Exerciţiul "Concordia" se desfăşoară anual şi are rolul de a întări cooperarea dintre instituţiile din domeniul apărării şi securităţii naţionale, pentru a asigura un răspuns rapid, coordonat şi eficient la situaţii de urgenţă civilă, în beneficiul siguranţei cetăţenilor

