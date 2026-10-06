Israel, în alertă înainte de 7 octombrie. Armata se teme de atacuri şi răpiri din partea Hamas
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a ordonat marţi armatei israeliene să-şi sporească nivelul de vigilenţă şi să fie pregătită pentru „orice scenariu posibil” în Fâşia Gaza, în ajunul comemorării atacului Hamas din 7 octombrie 2023, relatează AFP.
Ministrul a dat aceste instrucţiuni "în lumina informaţiilor privind intenţiile Hamasului de a încerca să lanseze atacuri şi atentate împotriva forţelor israeliene", a declarat ministerul său într-un comunicat
"Dacă forţele noastre vor suferi pierderi, Hamas şi populaţia din Gaza vor plăti un preţ foarte mare, în proporţii considerabile”, a avertizat ministerul.
Această ameninţare survine într-un climat tensionat, în ajunul celei de-a treia comemorări a atacului fără precedent lansat de Hamas pe 7 octombrie 2023 asupra teritoriului israelian, care a declanşat o ripostă devastatoare ce a pustiit Fâşia Gaza.
Autorităţile israeliene se tem de tentative de ambuscadă împotriva posturilor militare israeliene situate în zona din Gaza controlată de armată sau de răpirea unor soldaţi.
Armata israeliană a avertizat în mod regulat guvernul în ultimele luni cu privire la încercările Hamasului de a-şi restabili capacităţile.
În cadrul ceremoniei oficiale de comemorare a atacului din 7 octombrie, care a avut loc luni la Ierusalim, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că Hamas nu va mai avea niciodată „nicio putere” în Fâşia Gaza.
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Conform unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale, 1.221 de persoane au fost ucise în timpul atacului din 7 octombrie, majoritatea fiind civili. Alte 251 de persoane au fost răpite şi duse în Gaza de către membrii mişcării islamiste palestiniene.
Ofensiva lansată de Israel în Gaza ca represalii a provocat peste 74.200 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.