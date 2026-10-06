Israel, în alertă înainte de 7 octombrie. Armata se teme de atacuri şi răpiri din partea Hamas

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a ordonat marţi armatei israeliene să-şi sporească nivelul de vigilenţă şi să fie pregătită pentru „orice scenariu posibil” în Fâşia Gaza, în ajunul comemorării atacului Hamas din 7 octombrie 2023, relatează AFP.

Ministrul a dat aceste instrucţiuni "în lumina informaţiilor privind intenţiile Hamasului de a încerca să lanseze atacuri şi atentate împotriva forţelor israeliene", a declarat ministerul său într-un comunicat

"Dacă forţele noastre vor suferi pierderi, Hamas şi populaţia din Gaza vor plăti un preţ foarte mare, în proporţii considerabile”, a avertizat ministerul.

Această ameninţare survine într-un climat tensionat, în ajunul celei de-a treia comemorări a atacului fără precedent lansat de Hamas pe 7 octombrie 2023 asupra teritoriului israelian, care a declanşat o ripostă devastatoare ce a pustiit Fâşia Gaza.

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Autorităţile israeliene se tem de tentative de ambuscadă împotriva posturilor militare israeliene situate în zona din Gaza controlată de armată sau de răpirea unor soldaţi.

Armata israeliană a avertizat în mod regulat guvernul în ultimele luni cu privire la încercările Hamasului de a-şi restabili capacităţile.

În cadrul ceremoniei oficiale de comemorare a atacului din 7 octombrie, care a avut loc luni la Ierusalim, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că Hamas nu va mai avea niciodată „nicio putere” în Fâşia Gaza.

Conform unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale, 1.221 de persoane au fost ucise în timpul atacului din 7 octombrie, majoritatea fiind civili. Alte 251 de persoane au fost răpite şi duse în Gaza de către membrii mişcării islamiste palestiniene.

Ofensiva lansată de Israel în Gaza ca represalii a provocat peste 74.200 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.