Isabella Duric, o tânără de 23 de ani, a văzut un băiat drăguţ în aeroport, dar nu a avut curajul să vorbească cu el. Povestea celor doi a început abia când tânărul a urcat în acelaşi avion cu ea, la doar câteva scaune distanţă, într-un zbor de la Sydney la Melbourne.

- Isabella a văzut un "tip drăguţ" în avion şi i-a aruncat un bilet. Gestul tinerei, un fenomen pe internet - Instagram / Isabella Duric

Isabella nu a remarcat că băiatul pe care îl observase în aeroport stă aproape de ea, dar prietenele ei au atenţionat-o. "Prietena mea mi-a spus: 'Ți-am găsit crush-ul din aeroport' și a arătat spre tipul din spatele nostru. Le-am spus fetelor pe Snapchat: 'Imaginați-vă că îi trimit un bilet', iar ele m-au provocat să o fac", a declarat tânăra pentru news.com.au.

Psihologii vorbesc despre un adevărat fenomen

Ea a povestit că şi-a scris pe un bileţel numele, numărul de telefon şi conturile de Instagram şi Snapchat. Pentru a fi sigură că băiatul nu face vreo confuzie a adăugat şi menţiunea "blondă". A mototolit bileţelul şi l-a aruncat spre el, doar că nu cu foarte mare precizie. Biletul a lovit geamul şi a căzut între scaune. Tânărul a observat, dar a crezut că nu e pentru el, mai ales că nici nu văzuse de unde a venit şi cine l-a aruncat.

Articolul continuă după reclamă

"A ricoșat din geam și a căzut lângă el. Dar a crezut că e pentru altcineva și nici măcar nu l-a citit. Execuția s-a transformat într-un moment comic și extrem de jenant", a mai povestit Isabella. Povestea nu s-a încheiat aici pentru că cele 3 prietene care o însoţeau au scris pe ecranele telefoanelor "Deschide biletul" şi au îndreptat aparatele spre băiat. Cei doi s-au cunoscut abia după ce au aterizat. Isabella povesteşte că a primit ulterior un mesaj de la el. "Hei, Isabella, sunt tipul în care ai aruncat cu un bilet. Ce mai faci? Din păcate, nu aveam internet în avion ca să te adaug", i-a scris acesta.

Gestul tinerei, precum şi povestea ei au devenit virale pe internet. Compania aeriană Virgin Australia, în aeronava căreia s-a înfiripat o nouă relaţie, a postat pe reţelele sale de socializare că aşteaptă detalii despre cum decurge totul. Isabella a revenit şi a comentat la acele postări spunănd că ea şi Lachie sunt acum într-o relaţie şi totul decurge perfect. Scenariul Isabellei, pe care ea însăşi şi l-a scris, a atras şi atenţia specialiştilor.

Shahn Baker Sorekli, psiholog clinician, a declarat pentru presa australiană că gesturi precum ale Isabellei au devenit un adevărat fenomen. Asta pentru că ani de de zile aplicaţiile de dating şi reţelele de socializare au reprezentant principalul mijloc prin care oamenii stabileau întâlniri, dar acum sunt căutate tot mai des conexiunile reale şi autentice pornite de la gesturi spontane din viaţa reală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰