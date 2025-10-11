Zeci de mii de oameni, la rând pentru racla cu moaştele Sfintei Parascheva. Şirul se întinde pe kilometri buni

Un mort şi 6 răniţi, după un accident cu 3 maşini în Cluj. Un şofer de 45 de ani a intrat pe contrasens

Rogobete, despre cazul Mădălinei: "Nu e prima dată când se întâmplă aşa ceva într-o clinică... improvizată"

Marinela Chelaru a murit. Actriţa avea 66 de ani

Bogdan Ivan: "Suntem pregătiţi de iarnă, suntem cel mai mare producător de gaze naturale din Europa"

Soţul tinerei moarte după naştere în Constanţa ar fi întârziat o operație care ar fi putut să-i salveze viața

"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere

Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film

Cum îşi pot asigura românii rudele sau partenerii de viaţă

Cât costă vacanţa de 14 zile în China. În curând am putea avea zbor direct Bucureşti - Beijing

"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă