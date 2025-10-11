Antena Meniu Search
Marinela Chelaru a murit. Actriţa avea 66 de ani

În ultimii ani, artista a fost afectată de patru accidente vasculare cerebrale care i-au împiedicat revenirea pe scenă, iar retragerea din lumina reflectoarelor a fost impusă de starea sa de sănătate.  

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 13:03
Ştire în curs de actualizare.

