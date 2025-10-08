Antena Meniu Search
Marius Keseri, toboşarul trupei Direcţia 5, a murit. "Îți mulțumim din suflet!"

Este doliu în muzica românească. Marius Keseri, de la Direcția 5, a murit. Anunțul decesului a fost făcut de colegii de trupă. Marius Keseri a fost vreme de 30 de ani alături de trupa Direcția 5.

la 08.10.2025 , 18:28
Marius Keseri, toboşarul trupei Direcţia 5, a murit Marius Keseri, toboşarul trupei Direcţia 5, a murit - Facebook / Directia 5

Anunțul trist al decesului a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a formației. "Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri", este anunțul făcut de trupa Direcția 5.

Sute de fani au scris în secțiunea de comentarii, toți prezentându-și regretul și condoleanțele. Mesajele au curs în mediul online, mulți arătându-se surprinși de vestea tristă a decesului.

Călătoria lui Marius Keseri alături de trupa Direcția 5 a început în urmă cu 30 de ani. În anul 1998, după o pauză discografică de patru ani, Direcția 5 a revenit cu un nou sigle, „Altul mai bun”, urmat de albumul „Superstar” în 1999. În această perioadă, formația era compusă din Marian Ionescu (bass), Marius Keseri (tobe), Nicu Damalan (chitară) și Cristi Enache (voce).

De-a lungul timpului, componența trupei s-a mai schimbat, însă Marius Keseri a rămas în poziția de toboșar. Marius Keseri – baterie, a mai făcut parte din trupele Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de sunet, Metrock, Voltaj ’88.

