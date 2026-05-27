Americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică în România, comuna Luna din judeţul Cluj. Anunţul a fost făcut de președintele Senatului, Mircea Abrudean, după ce s-a întâlnit cu reprezentanții companiei americane. În prima fază investiția va fi de 1 miliard de dolari. 

de Denisa Vladislav

la 27.05.2026 , 17:33
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, anunță că primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în România. Politicianul român s-a întâlnit miercuri cu reprezentanții companiei americane care vor construi centrul în județul Cluj. În prima fază investiția va fi de 1 miliard de dolari. 

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că proiectul va avea patru faze, iar centrul de date va fi construit pe un teren de 20 de hectare. În prima etapă, investiția va fi de 1 miliard de dolari.

"Orice investiție americană în România reprezintă o investiție în securitatea noastră! La întâlnirea avută astăzi cu reprezentanții DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, am discutat despre planurile de construcție a primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, în comuna Luna, județul Cluj. Acest proiect de anvergură reprezintă un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre România și Statele Unite ale Americii", a transmis Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, într-o postare pe Facebook. 

Centrul va fi construit în comuna Luna din judeţul Cluj 

Politicianul român a mai susținut că investiția va avea un impact major asupra mediului academic.

"Dincolo de impactul economic direct și de atragerea de specialiști, cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc. Faptul că studenții și cercetătorii de la universitățile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU și hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa", a precizat Mircea Abrudean.

