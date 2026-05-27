Liniile de transport public 85, 90, 104, 143, 640 şi N109 vor funcţiona pe trasee deviate temporar, joi, 28 mai, ca urmare a concertului susţinut de trupa Iron Maiden pe Arena Naţională, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), potrivit AGERPRES.

Mai multe linii STB vor fi modificate, cu ocazia concertului Iron Maiden. Programul va fi şi el prelungit - Profimedia

De asemenea, pentru preluarea spectatorilor s-a decis prelungirea programului de funcţionare a liniilor 1, 10, 85, 90 şi 104, în timp ce staţia "Piaţa Hurmuzachi" (aferentă liniilor 640 şi N109), amplasată pe Bd. Basarabia (pe sensul spre Calea Călăraşilor), va fi relocată temporar pe Calea Călăraşilor, după intersecţia cu Şos. Mihai Bravu.

Potrivit sursei citate, în perioada restricţiilor de circulaţie, liniile de troleibuz 85 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază - între terminalele "Gara de Nord", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Totodată, linia 104 va funcţiona pe traseul de bază - între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, iar ulterior pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, revenind apoi pe traseul actual.

Articolul continuă după reclamă

Linia 143 va circula pe traseul de bază - între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 86 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, după care va funcţiona pe traseul actual.

Tot joi, linia autobuzelor 640 va funcţiona pe traseul de bază - între terminalul "Metrou Republica" şi intersecţia Bd. Chişinău/Bd. Basarabia/Bd. Nicolae Grigorescu, după care pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşilor. Pe aceeaşi linie se va reveni, apoi, la traseul de bază.

În acelaşi timp, linia de noapte N109 va avea traseu de bază, între terminalul "Metrou Republica" şi intersecţia Bd. Chişinău/Bd. Basarabia/Bd. Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşilor, revenind ulterior pe traseul de bază.

TPBI menţionează că, după încheierea concertului de pe Arena Naţională, liniile 1, 10, 85, 90 şi 104 vor funcţiona astfel: orele estimate de trecere ale tramvaielor liniei 1 în proximitatea Arenei Naţionale sunt 23:05, 23:10, 23:20, 23:36 şi 23:53; orele estimate de trecere ale tramvaielor liniei 10 în proximitatea zonei sunt 23:05, 23:10, 23:20, 23:35, 23:40 şi 23:50; troleibuzele liniei 85 vor pleca de la Arena Naţională către Gara de Nord la orele 23:02, 23:17, 23:32 şi 23:47; troleibuzele liniei 90 vor pleca de la Arena Naţională către Metrou Petrache Poenaru la orele 23:25, 23:38 şi 23:58; orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 104 în proximitatea Arenei Naţionale (pe sensul spre Piaţa Operei) sunt 23:00, 23:10, 23:15, 23:25 şi 23:40, iar pe sensul spre Pantelimon, la ora 23:10.

În plus, spectatorii prezenţi la spectacol mai au la dispoziţie vehiculele liniilor 5, 311, 335, 640, N1, N10, N102 şi N109, care circulă în conformitate cu programul normal stabilit.

Iron Maiden concertează joi la Arena Naţională; Antrax - în deschidere

Trupa Iron Maiden va concerta joi la Arena Naţională din Bucureşti, spectacolul făcând parte din turneul "Run For Your Lives", dedicat celor 50 de ani de carieră.

Potrivit organizatorilor, porţile Arenei Naţionale se vor deschide pentru spectatori la ora 17:00, iar în deschidere, începând cu ora 19:00, pe scenă va urca legendara trupă americană din "Big Four"-ul thrash metalului, Antrax.

Show-ul Iron Maiden este aşteptat să înceapă la ora 20:40. Durata medie a spectacolului va fi de aproximativ două ore (set principal + bis), precizează organizatorii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰