Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Maşina cu care George Simion s-a deplasat la Timişoara, parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap

Mașina în care se afla George Simion, liderul partidului AUR, ar fi fost parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Simion se află la Timișoara, în vizită oficială la sediul Filialei AUR din Timiș, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 16:12
Maşina cu care George Simion s-a deplasat la Timişoara, parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap Maşina cu care George Simion s-a deplasat la Timişoara, parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap - articulat.ro

Publicația locală Articulat.ro relatează că mașina în care se afla George Simion ar fi fost parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap locomotor.

Acesta se afla la Timișoara, în vizită la Filiala din Timiș a partidului AUR. Mașina a fost parcată în zona centrală, chiar în fața sediului Filialei din Timiș a Uniunii Scriitorilor din România.

Potrivit surselor citate de publicație, mașina cu care Simion a venit la Timișoara a rămas zeci de minute pe locul destinat persoanelor cu handicap, până când liderul AUR s-a întors la autovehicul, însoțit de un reprezentant al partidului AUR din teritoriu.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit sursei citate, mașina parcată este înmatriculată la Camera Deputaților, fiind achiziționată și întreținută din bani publici.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

simion timisoara handicap aur
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare?
Observator » Evenimente » Maşina cu care George Simion s-a deplasat la Timişoara, parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap