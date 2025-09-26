Maşina cu care George Simion s-a deplasat la Timişoara, parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap

Mașina în care se afla George Simion, liderul partidului AUR, ar fi fost parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Simion se află la Timișoara, în vizită oficială la sediul Filialei AUR din Timiș, potrivit Mediafax.

Publicația locală Articulat.ro relatează că mașina în care se afla George Simion ar fi fost parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap locomotor.

Acesta se afla la Timișoara, în vizită la Filiala din Timiș a partidului AUR. Mașina a fost parcată în zona centrală, chiar în fața sediului Filialei din Timiș a Uniunii Scriitorilor din România.

Potrivit surselor citate de publicație, mașina cu care Simion a venit la Timișoara a rămas zeci de minute pe locul destinat persoanelor cu handicap, până când liderul AUR s-a întors la autovehicul, însoțit de un reprezentant al partidului AUR din teritoriu.

Potrivit sursei citate, mașina parcată este înmatriculată la Camera Deputaților, fiind achiziționată și întreținută din bani publici.

