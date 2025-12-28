Video Maşină de poliţie aflată în misiune, lovită în plin într-o intersecţie de un şofer neatent, în Medgidia
Accident cumplit în municipiul Medgidia din judeţul Constanţa. O autospecială de poliţie, aflată în misiune, cu semnalele acustice şi luminoase pornite, a fost lovită în plin, într-o intersecţie, de un autoturism care nu i-a acordat prioritate.
În urma impactului, cei doi agenţi de poliţie din maşină, cât şi şoferul autovehiculului, au fost transportaţi de urgenţă la spital.
Ambii conducători au fost testaţi pentru alcool, rezultatele fiind negative. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
