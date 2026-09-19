Profilul românului cel mai uşor de păcălit de escrocii online. Pierderile au ajuns la zeci de milioane de euro

Escrocheriile online cu investiţii în acţiuni şi criptomonede au făcut mii de victime, iar Poliţia Română a conturat profilul celor mai expuşi. Datele arată că persoanele cu studii medii, cu vârste între 66 şi 75 de ani, apar cel mai frecvent în sesizările analizate. În doar şase luni, prejudiciile declarate au depăşit 58 de milioane de lei, la care se adaugă milioane de euro şi dolari.

Datele centralizate de Poliţia Română privind fraudele online cu investiţii sau criptomonede arată că mediul de rezidenţă are influenţă asupra riscului de victimizare prin această metodă, 78%, mai exact 992 de persoane provenind din mediul urban, scrie News.ro.

Profilul victimelor fraudelor online

"Statutul ocupaţional al victimei este important în producerea fraudelor cu investiţii online întrucât 41,9% dintre victime erau pensionari, iar 41,1% erau persoane angajate la momentul comiterii faptei. Persoanele cu vârsta între 46 şi 75 de ani au fost cele mai predispuse să devină victime ale fraudelor de acest tip, 64,1% dintre victime încadrându-se în acest interval. Vârsta minimă a victimelor a fost de 16 ani, iar cea maximă de 91 de ani. Persoanele având cel mult studii medii au devenit cel mai des victime ale fraudelor cu investiţii online (50,8% dintre victime), însă nici persoanele cu studii superioare nu au fost ferite de acest mod de operare (38,8%). Cel mai frecvent au fost victime ale înşelăciunilor prin investiţii persoane cu studii medii, vârsta între 66 şi 75 de ani", arată profilul conturat de autorități, în baza datelor din reclamaţiile primite.

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Escrocii şi-au schimbat metoda

Acelaşi studiu arată o schimbare în ceea ce priveşte modul de operare cel mai des întâlnit în cazul fraudelor informatice cu investiţii online. Dacă în primele 9 luni ale anului 2024, instalarea de aplicaţii reprezenta modul principal prin care victimele erau păcălite să trimită bani (66,05% dintre situaţiile reclamate), anul acesta atacatorii au cerut victimelor trimiterea de bani (74,8% dintre cazurile semnalate), cel mai adesea promiţându-li-se în schimbul sumelor trimise investirea în acţiuni (în 685 de situaţii, ceea ce reprezintă 51,5% din total), şi, mai rar, criptomonedele (318 situaţii, reprezentând aproximativ 24%).

"În 1.038 de situaţii prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situaţii suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. În 193 de situaţii prejudiciul a fost plătit în dolari, iar total a fost de aproape 6 milioane de dolari. Au existat şi situaţii în care victimele au efectuat plăţile cu ajutorul criptomonedelor deţinute anterior, în speranţa obţinerii unor câştiguri", mai arată datele centralizate de Poliţia Română.

Peste 1.200 de sesizări analizate de Poliţia Română

Studiul "Analiza fraudelor online cu investiţii în acţiuni şi criptomonede" şi analiza comparativă a datelor colectate şi prelucrate, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026 au fost realizate de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii al Poliţiei Române, scopul acestuia fiind conturarea unui profil al victimelor acestui tip de infracţiune.

Metoda utilizată a fost analiza statistică a sesizărilor înregistrate în primele 6 luni ale anului 2026 la nivelul Poliţiei Române privind înşelăciunile săvârşite în mediul online prin investiţii, de obicei acţiuni sau criptomonede, aşa cum sunt aceste fapte definite prin din Noul Cod Penal.

Au fost analizate datele obţinute din 1.252 de sesizări înregistrate la nivel naţional, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026 de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de inspectoratele de poliţie din judeţe.