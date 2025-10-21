Maşină spulberată de tren, în Găeşti. Şoferul, în stare gravă

Traficul feroviar pe Secția 101, la ieșirea din Găești, județul Dâmbovița, este oprit după ce un tren pe relația Pitești-București Nord a lovit un autoturism, iar conducătorul acestuia a suferit leziuni grave, primind îngrijiri medicale la fața locului.

Accidentul feroviar s-a produs în oraşul Găeşti, unde un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit un autoturism.

În maşină se afla un bărbat în vârstă de 55 de ani care se află în stop cardio-respirator, iar la ora transmiterii acestei ştiri echipajele medicale îi fac manevre de resuscitare.

Călătorii din tren nu au fost răniţi.

La faţa locului se află pompierii de la Detaşamentul de Pompieri Găeşti care intervin cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD, precum şi un echipaj al Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa. La locul accidentului a sosit de asemenea un elicopter SMURD.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că traficul feroviar pe relaţia Piteşti-Bucureşti Nord este oprit în zona accidentului pe ambele fire ale Secţiei de Cale Ferată 101, la ieşire din localitatea Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

Poliţiştii rutieri estimează reluarea normală a circulaţiei feroviare după ora 14:00.

