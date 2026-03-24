Încă un copil de doar 5 ani a murit după ce a căzut de la etaj, într-un bloc din Capitală. Al doilea, în doar 48 de ore.

Vecinii spun că băieţelul s-ar fi aplecat după o jucărie, într-o secundă de neatenţie a părinţilor. Un lanţ de accidente tulburătoare, care ne arată, din nou, cât de importantă este nu doar supravegherea, ci şi prevenţia.

70% din accidentele de acest fel pot fi prevenite. Dar pe principiul "mie nu mi se poate întâmpla", multe familii nu iau măsuri prin care să reducă acest pericol. De la sisteme de protecţie montate pe ferestre, la o simplă reconfigurare a mobilei din casă, vă arătăm acum cum vă puteţi ţine copiii departe de accidentele la înălţime.

"În primul rând, să nu ne gândim "mie niciodată nu mi s-ar putea întâmpla". Ar trebui să punem blocatoare la geamuri, există sisteme care nu lasă geamul să se deschidă. După aia avem grijă dacă există obiecte pe care copilul se poate căţăra ca să se uite pe geam. Al treilea, dar nu ultimul lucru, e să nu lăsăm copiii nesupravegheaţi pe cât posibil", explică Miruna Ioani, blogger.

"E nevoie să vorbim cu copilul nostru şi să îl educăm în modul acesta, de a avea grijă de corpul lui şi de siguranţa lui", explică Claudia Chiru, profesor învăţământ primar.

