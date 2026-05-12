Măsuri mai dure în UE împotriva Shein și Temu, cerute de Franța. Ce riscă platformele online

Franța continuă războiul cu popularele platforme chinezești precum Shein și Temu acuzate că vând prea multe produse periculoase sau care nu respectă standardele europene şi cere ca autoritățile europene să intervină mai ferm împotriva lor. Uniunea Europeană are deja legi suficient de stricte, însă problema este că aceste reguli nu sunt aplicate suficient de dur. Parisul acuză că lipsa controalelor și a sancțiunilor creează o concurență incorectă.

Franța vrea ca Uniunea Europeană să ia măsuri mai dure împotriva platformelor online precum Shein și Temu, acuzate că vând produse chinezești "periculoase", relatează Financial Times. Sarah Lacoche, șefa autorității franceze pentru concurență și protecția consumatorilor, susţine că există un nivel mult mai ridicat de produse periculoase pe platformele asiatice precum Shein decât pe alte piețe online, de la uscătoare de păr care se supraîncălzesc până la ursuleți de pluș cu componente periculoase.

"Nivelul de non-conformitate și de periculozitate al acestor produse rămâne mult prea mare. Nu spun că nu există produse neconforme și periculoase și pe alte platforme, dar nu la această amploare", a declarat ea pentru Financial Times.

Franța a înăsprit controalele după ce anul trecut a descoperit pe Shein și alte platforme păpuși sexuale cu aspect de copii, dar și arme. În ultimul an, autoritățile franceze au triplat numărul testelor efectuate asupra produselor de pe marketplace-urile străine.

Din aprilie 2025 încoace, platformele online din Franța au retras peste 100.000 de produse, în contextul în care 46% dintre produsele analizate de autorități au fost considerate neconforme și periculoase, potrivit datelor direcției generale pentru concurență, protecția consumatorilor și combaterea fraudelor.

Printre produsele identificate de autoritățile franceze se numără jucării nesigure pentru copii, dispozitive electronice cu baterii care prezintă risc de explozie și uscătoare de păr care se supraîncălzesc. Însă numărul produselor neconforme comandate este atât de mare încât este imposibilă oprirea tuturor coletelor la vamă. Bruxelles-ul a adoptat recent o lege pentru a întări protecția consumatorilor și a lansat anchete împotriva Shein, Temu și a altor platforme.

Comisia Europeană a deschis în februarie o anchetă oficială împotriva Shein, suspectând compania că încalcă regulile UE pentru marile platforme digitale. Investigația vizează vânzarea unor păpuși sexuale asemănătoare unor copii şi folosirea "unui design care creează dependență", adică metode prin care aplicația îi încurajează pe utilizatori să petreacă mai mult timp și să cumpere impulsiv. În replică, Shein a declarat atunci că "a cooperat întotdeauna pe deplin cu Comisia Europeană" și că ia măsuri pentru a răspunde problemelor ridicate de Bruxelles.

Parisul însă vrea ca autoritățile să fie şi mai ferme în privința "încălcărilor grave" ale legislației digitale și a celei privind protecția consumatorilor. "Așteptăm cu nerăbdare să vedem rezultatele investigațiilor și dacă vor exista sancțiuni, pentru că astfel putem aborda cu adevărat această problemă", a spus Lacoche.

Legislaţia adoptată de UE în 2022 permite sancțiuni de până la 4% din cifra de afaceri anuală a unui comerciant în statul membru vizat. De asemenea, Bruxelles-ul poate acționa și prin alte mijloace, precum Digital Services Act. Comisia investighează în prezent Temu pentru vânzarea de produse ilegale. "Dacă aceste produse provoacă un incendiu în casa ta, este o problemă. Vorbim despre situații în care există un risc real de accidente sau chiar de moarte. De aceea suntem foarte vigilenți", a declarat oficialul francez.

Ea susţine că legislația existentă este suficient de solidă pentru a combate avalanșa de produse neconforme, însă trebuie aplicată mult mai ferm. Totodată, a subliniat că lipsa aplicării regulilor creează concurență neloială pentru platformele care respectă legislația. "Ori cerem rapid platformelor să implementeze măsuri pentru a controla mai bine riscurile, ori vor exista sancțiuni", a spus ea.

Comisia Europeană a transmis că a notificat Temu și Shein că practicile lor încalcă legislația europeană privind protecția consumatorilor și că, dacă platformele nu se conformează, autoritățile naționale pot lua măsuri. "Sancțiunile vor viza încălcările repetate și sistematice. Aceste măsuri se vor aplica doar platformelor care nu iau măsuri pentru a remedia neconformitățile și care încalcă în mod regulat legislația UE privind plata taxelor și comercializarea produselor neconforme", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Georgiana Dulgheru

