Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ce e escrocheria "atingerea fantomei": vă poate goli contul fără să vă atingă

O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 14:31
Ce e escrocheria "atingerea fantomei": vă poate goli contul fără să vă atingă - Ce e escrocheria "atingerea fantomei": vă poate goli contul fără să vă atingă - Profimedia / imagine ilustrativă

Experta în securitate cibernetică Maria Aperador avertizează că atacul este atât de rapid încât este aproape imposibil de detectat, iar infractorii nu trebuie nici măcar să vă atingă pentru a vă fura banii, scrie El Economista, citat de Mediafax.

Infractorilor le trebuie doar câteva secunde pentru a vă fura banii

Frauda se bazează pe faptul că infractorul cibernetic folosește două telefoane. Cu unul dintre ele se apropie de buzunarul, rucsacul sau chiar mâna victimei în timp ce aceasta se află într-un loc aglomerat, fie în transportul public, într-un magazin sau pe o stradă aglomerată. Scopul este să vă fure tokenul de plată, atâta timp cât aveți NFC activat. Majoritatea utilizatorilor au această funcție activată implicit, fiind tehnologia care permite plata cu telefonul mobil.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, cu celălalt telefon mobil, infractorul va finaliza în același timp o achiziție, dar cel care plătește în final sunteți dumneavoastră. Înșelătoria este extrem de periculoasă deoarece este foarte dificil de detectat în timp ce se produce.

Infractorilor le trebuie doar câteva secunde pentru a vă fura banii, iar victima nu mai poate face nimic după ce frauda s-a consumat. Criminalitatea cibernetică este în creștere, iar pe măsură ce viața devine din ce în ce mai digitalizată, furturile, fraudele și înșelătoriile au devenit și ele virtuale.

Navigarea pe internet, primirea unui mesaj SMS sau e-mail sau chiar a unui apel de la un număr necunoscut îi sperie pe sute de utilizatori, conștienți de faptul că există multe amenințări care le pot pune în pericol datele personale și bancare.

Cel mai grav este că infractorii își actualizează constant înșelătoriile. Spre deosebire de multe alte atacuri, pentru „atingerea fantomă" infractorul trebuie să fie aproape de victimă, dar nu trebuie să o atingă pentru a realiza frauda, ceea ce face atacul aproape imposibil de detectat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

frauda card bani escrocherie
Înapoi la Homepage
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: &#8220;Cel mai bun&#8221;
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem?
Observator » Evenimente » Ce e escrocheria "atingerea fantomei": vă poate goli contul fără să vă atingă