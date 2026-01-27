Uniunea Europeană și India au încheiat astăzi negocierile pentru un acord de liber schimb istoric, ambițios și cu impact economic major. Acordul va consolida legăturile economice și politice dintre a doua și a patra cea mai mare economie din lume, într-un context global marcat de tensiuni geopolitice și provocări economice.

UE și India, acord istoric de liber schimb. CE: Exporturile europene s-ar putea dubla până în 2032 - X/@vonderleyen

"UE și India scriu istorie astăzi, aprofundând parteneriatul dintre cele mai mari democrații ale lumii. Am creat o zonă de liber schimb cu 2 miliarde de oameni, cu beneficii economice majore de ambele părți. Am transmis un mesaj clar lumii că o cooperare bazată pe reguli aduce rezultate. Și cel mai important, acesta este doar începutul - vom construi pe baza acestui succes și ne vom întări relația și mai mult", a declarat Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform site-ului Comisiei Europene.

În prezent, schimburile comerciale dintre UE și India depășesc 180 de miliarde de euro anual, susținând aproape 800.000 de locuri de muncă în Uniune. Acordul este de așteptat să dubleze exporturile europene de bunuri către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din exporturile UE. În total, reducerile tarifare vor însemna economii de aproximativ 4 miliarde de euro anual pentru produsele europene, conform datelor prezentate de Comisia Europeană.

Comisia Europeană subliniază că acesta este cel mai ambițios acces comercial acordat vreodată de India unui partener extern. Acordul oferă Uniunii Europene un avantaj competitiv major pentru sectoarele industriale și agroalimentare, deschizând un acces privilegiat la cea mai populată țară din lume - cu 1,45 miliarde de locuitori - și, totodată, cea mai rapidă economie mare în creștere, cu un produs intern brut anual de 3,4 trilioane de euro.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰