Cum a fost păcălit un botoșănean de falși procurori DIICOT să ia un credit de 50.000 €

Un bărbat din Botoşani a făcut un împrumut de 50.000 de euro la bancă apoi a transferat banii în contul unor escroci, care s-au dat drept procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi funcţionari bancari.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la o faptă de înşelăciune, comisă prin mijloace de comunicare la distanţă, prin intermediul cărora victima a fost indusă în eroare şi determinată să contracteze un credit şi apoi să transfere banii în diferite conturi.

Autorii, care au pretins că sunt lucrători DIICOT şi reprezentanţi ai unor sucursale bancare, au contactat bărbatul de 37 de ani şi l-au convins că i-a fost furată identitatea de către o persoană necunoscută, din judeţul Botoşani, iar pentru a afla cine este acea persoană, trebuie să contracteze un credit de la o unitate bancară şi apoi să transfere banii la un ATM de criptomonede, în diferite conturi transmise de către aceştia.

Totodată, aceştia i-au transmis că, dacă nu face acest lucru, nu va mai fi eligibilă pentru finanţări ulterioare la vreo bancă, cardul personal bancar îi va fi anulat şi va trebui să suporte un prejudiciu stabilit de către autorităţile române.

În aceeaşi zi, victima, fiind mereu în contact cu autorii, a solicitat un credit la bancă, în valoare de peste 50.000 de lei. Bani pe care, ulterior, i-a transferat în mai multe conturi, prin intermediul unui ATM de criptomonede, din municipiul Botoşani.

"Deşi au fost desfăşurate activităţi preventive şi au fost transmise în spaţiul public mesaje de informare, unele persoane continuă să cadă victime unor astfel de metode de înşelăciune", au precizat oficialii IPJ Botoşani.

