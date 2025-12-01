Antena Meniu Search
Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: "Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă"

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj preşedintelui român Nicuşor Dan cu ocazia Zilei Naţionale. Trump a punctat că apreciază "leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale" şi a subliniat că îşi propune să consolideze relaţia strânsă SUA-România şi istoria pe care cele două state o împărtăşesc.

"Stimate Domnule Președinte,

Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 Decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice.

Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim.", a transmis Donald Trump.

Mai mulţi lideri politici au transmis mesaje României cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Printre ei se numără preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Regele Charles al Marii Britanii şi liderul francez Emmanuel Macron. 

