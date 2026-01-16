Proteste cu mii de oameni organizate aseară în Capitală. Participanţii au cerut demisia guvernului după măsurile de austeritate. De la manifestaţii nu au lipsit nici violenţele. Mai multe persoane au fost amendate după ce au atacat forţele de ordine, care au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene. O altă nemulţumire a celor strânşi la protest este promulgarea de către preşedinte a legii Vexler, care are ca scop combaterea antisemitismului, extremismului și promovării simbolurilor fasciste și legionare.

"De la ei nu taie, au tăiat de la Sănătate, de la Educaţie. O să ieşim în stradă până guvernul ăsta o să plece" - Este mesajul transmis guvernului de peste zece mii de oameni adunaţi aseară în Piaţa Victoriei pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate. Oamenii sunt revoltaţi după creşterea taxelor şi impozitelor şi cer demisia premierului Ilie Bolojan.

"Nu e bine deloc. Asta dovedeşte un banditism asupra poporului român. Nu se poate aşa ceva" a spus un protestatar.

"Un dezastru la care nu mă aşteptam. Mă cutremur. [...] Ceea ce spune Bolojan că face o reformă este un praf în ochi" a spus un alt protestatar.

Protestatarii, în marş spre sediul Guvernului

Manifestaţia a început în Piaţa Universităţii, de unde protestatarii au plecat în marş spre sediul Guvernului.

Amenzi de peste 10.000 de lei pentru protestatari

Chiar şi aşa, incidentele nu au lipsit. Jandarmeria a dat amenzi de peste 10.000 de lei după ce mai mulţi protestatari au aruncat cu recipiente din plastic, bulgări de zăpadă şi inclusiv garduri de protecţie în direcția forțelor de ordine. Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a-i opri.

"Jandarmeria, apără hoţia! Jandarmeria, apără hoţia!" scandau protestatarii.

Printre protestatari s-au aflat şi parlamentari.

"Măsurile pe care domnul Bolojan le-a implementat sunt măsuri doar împotriva românilor, doar împotriva mediului de afaceri, nicio măsură pentru a susţine mediul de afaceri sau pentru a sprijini românii" a spus deputatul AUR Gianina Şerban.

Mesajul "Marş la Moscova", proiectat pe clădirile din Piaţa Universităţii

Demonstranții şi-au arătat inclusiv nemulţumirea faţă de legea Vexler pentru combaterea extremismului, despre care spun că reprezintă un atac la libertatea de exprimare.

În timpul demonstraţiilor de aseară a avut loc şi un contra-protest, faţă de Călin Georgescu.

Mesajul "Marș la Moscova" a fost proiectat pe clădirile din Piața Universității sub privirile celor care îl susţin pe fostul candidat la preşedinţie. Proiecţia a durat aproximativ un minut.

Şi în Hunedoara, câțiva locuitori ai municipiului Petroșani s-au adunat în fața Casei de Cultură a Sindicatelor pentru a protesta împotriva taxelor și impozitelor stabilite pentru acest an.

