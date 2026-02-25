Criza din educaţie se adânceşte. Sute de profesori, dar şi studenţi, protestează miercuri în faţa Palatului Cotroceni. Nemulţumiţi că Educaţia încă nu are ministru de aproape trei luni de zile şi că premierul îi ignoră, profesorii ameninţă inclusiv cu greva generală, chiar în timpul simulărilor. Adică în mai puţin de o lună.

Alături de cadre didactice şi personal din învăţământ sunt prezenţi şi studenţi de la Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.

Sindicaliştii folosesc megafoane şi vuvuzele şi afişează pancarte pe care scrie: "Performanţa se susţine, nu se sancţionează", "Nu mai penalizaţi meritul pentru a acoperi impostura", "Minister fără ministru, educaţiei fără buget, Domnule preşedinte, ce mai faceţi?".

Profesorii speră să obţină anularea măsurilor de anul trecut pe care Ilie Bolojan împreună cu fostul ministru al Educaţiei, Daniel David, au fost de acord să le impună. Este vorba despre mărirea normelor didactice, mulţi dintre ei au de stat mai multe ore la şcoală şi au de predat la mai multe şcoli simultan ca să acopere aceste ore obligatorii. De asemenea, vorbim despre mărirea numărului de elevi la clasă. Sunt clase la liceu care au ajuns să aibă 34 de elevi, iar dascălii spun că e greu de ţinut o astfel de generaţie.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" au anunţat că vor organiza o adunare publică pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, pe motiv că influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.

Acţiunea are loc între orele 11:30 - 14:00, pe trotuarul adiacent Statuii Leu din Bulevardul Geniului, iar la protest s-au anunţat 500 de persoane.

