Anunţul NATO după retragerea parţială a trupelor americane din România: "Nu e ceva neobișnuit"

Reducerea prezenţei militare americane în Europa, anunţată miercuri de România, este o "ajustare", a declarat un oficial NATO.

"Chiar şi cu această ajustare, prezenţa forţelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost în ultimii ani, cu mult mai multe trupe americane pe continent decât înainte de 2022", anul în care Rusia a invadat Ucraina, a declarat oficialul pentru AFP, conform Agerpres.

Reuters citează la rândul său un oficial al alianţei atlantice care a declarat că NATO şi autorităţile SUA sunt în contact strâns cu privire la postura forţelor, după ce Ministerul Apărării din România a anunţat că aliaţii au fost notificaţi cu privire la planurile SUA de a reduce numărul de trupe staţionate pe flancul estic al Europei.

"Ajustările aduse posturii forţelor SUA nu sunt neobişnuite", a insistat oficialul NATO.

Publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunţ oficial fiind aşteptat în zilele următoare.

În cele trei baze din România ar urma să rămână în jur de 1.000 de militari.

Întrebat de jurnalişti dacă acest anunţ al retragerii militarilor americani este un regres din punct de vedere al securităţii, Moşteanu a răspuns: "Aş fi vrut să nu fie aşa".

