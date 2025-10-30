Ziua și scandalul în coaliție. Bolojan, chemat de PSD cu ajutorul AUR pentru a da explicaţii în Parlament

Tensiunile din coaliția de guvernare se multiplică. PSD l-a chemat pe premierul Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaților pentru a da explicații cu privire la retragerea trupelor americane din România. Liderul PNL, Robert Sighiartău, i-a criticat pe social-democrați, spunând că vor "spectacol și circ, nu reforme și rezultate"

După măsurile fiscale și de austeritate, reforma administrativă, reducerea numărului de prefecți și secretari de stat, pensiile magistraților, creșterea salariului minim și numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, certurile din coaliție au ajuns la capitolul reducerea trupelor americane din România.

Premierul Ilie Bolojan a fost chemat luni în plenul Camerei Deputaților, la solicitarea PSD, pentru a da explicații privind retragerea militarilor americani din România. Propunerea social-democraților a fost adoptată în Biroul Permanent cu voturile AUR, în timp ce PNL, USR și UDMR s-au abținut.

Lider PNL: PSD și AUR, din nou împreună

Deputatul Robert Sighiartău (PNL) a reacţionat spunând că "PSD și AUR sunt din nou împreună". El a precizat că, atunci când un partid aflat în coaliție își cheamă propriul premier în Parlament, nu este vorba de control democratic, ci de teatru politic. De asemenea, a afirmat că Bolojan "nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD și AUR".

"PSD și AUR, din nou împreună - de data asta ca să-l cheme la raport în parlament pe Ilie Bolojan. "Ora prim-ministrului" este prin definiție un instrument al opoziției. Când un partid aflat în coaliție își cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic - e teatru politic. PSD vrea spectacol și circ, nu reforme și rezultate. Ilie Bolojan (PNL) nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate și respect față de români", este mesajul publicat de Robert Sighiartău pe Facebook.

Ce explicaţii vor social democraţii

"Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului şi a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici. Solicităm ca domnul prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale şi regionale, măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect", se arată în solicitarea deputaţilor PSD.

