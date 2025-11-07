20 de congresmeni americani îi cer secretarului Apărării, Pete Hegseth, să renunțe la planul de retragere a 700 de militari americani din România, avertizând că această decizie slăbește Flancul Estic al NATO în plin război în Ucraina și oferă un avantaj de propagandistic Kremlinului. Totodată arată că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american.

Tensiuni între Congres și Pentagon (Departamentul Apărării al Statelor Unite) legate de retragerea unei brigăzi americane din România. 20 de congresmeni, membri ai Camerei Reprezentanților, din ambele partide, i-au trimis secretarului Apărării, Pete Hegseth, o scrisoare (poate fi citită AICI) în care îi cer explicit să revină asupra deciziei, subliniind că România "a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO", iar "decizia oferă muniție Moscovei".

Documentul precizează că este vorba despre retragerea a 700 de soldați americani din România și este semnat de: William R. Keating, Brian K. Fitzpatrick, Thomas R. Suozzi, Michael R. Turner, Eric Swalwell, Brendan F. Boyle, Donald Norcross, Rick Larsen, Neal P. Dunn, Marc A. Veasey, Dina Titus, Don Bacon, Ted W. Lieu, Mike Quigley, Bradley Scott Schneider, Sydney Kamlager-Dove, Sarah McBride, Marcy Kaptur, Rich McCormick și Jim Costa.

Congresmeni: SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații au cea mai mare nevoie de sprijinul american

Articolul continuă după reclamă

"Vă scriem pentru a ne exprima profunda îngrijorare cu privire la anunțul conform căruia Departamentul Apărării va retrage 700 de militari americani din România, aflată pe Flancul Estic al NATO. În contextul în care războiul din Ucraina continuă, această decizie subminează angajamentele Statelor Unite față de Europa și de alianța transatlantică în ansamblu. De asemenea, subminează angajamentul președintelui Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina.

Din februarie 2022, Vladimir Putin poartă un război brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Ca răspuns, Statele Unite au condus o coaliție globală de aliați pentru a sprijini apărarea Ucrainei, consolidând în același timp hotărârea și capacitatea NATO de a se apăra împotriva atacurilor hibride și militare ale Kremlinului. Recent, incursiunile cu drone ale Rusiei în Polonia, survolarea teritoriilor Estoniei și României, precum și utilizarea războiului hibrid împotriva NATO, demonstrează că această amenințare persistă.

Pe măsură ce NATO și-a întărit descurajarea - inclusiv prin angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru apărare - România a îndeplinit constant cerințele NATO și a acționat ca un gazdă solidă și complet capabilă pentru forțele americane. Prin contribuțiile sale la apărarea regiunii Mării Negre și prin găzduirea sistemului american Aegis Ashore de apărare antirachetă, Bucureștiul a demonstrat un angajament continuu față de apărarea colectivă NATO.

În timp ce administrația caută să asigure o pace durabilă în Ucraina, considerăm esențial ca Statele Unite să arate forță în fața agresiunii ruse. Retragerea a sute de militari americani de pe Flancul Estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina este în plină desfășurare, subminează speranța bipartizană de a vedea acest conflict încheiat în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție suplimentară Kremlinului, care încearcă să demonstreze că Statele Unite se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american.

Vă solicităm insistent să reanalizați această decizie și să oferiți Congresului și comisiilor relevante o explicație privind modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să-și respecte în continuare angajamentele față de alianța NATO", se arată în document.

Documente: 2430807_2430807_06-NOV-2025-Letter-to-Secretary-Hegseth-on-Romania-Troop-Withdrawal-Final.pdf

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰