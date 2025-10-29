Liderii republicani ai comisiilor pentru Apărare din Senat și Camera Reprezentanților au declarat că dezactivarea unei brigăzi militare rotative a SUA subminează sprijinul bipartizan pentru Europa și "transmite semnalul greșit" Rusiei.

Republicanii din Congresul american critică decizia administrației Trump de retragere a trupelor din România - Profimedia

Doi oficiali republicani veterani în domeniul apărării denunță decizia administrației Trump de a reduce prezența militară americană în Europa, la granița estică a NATO, afirmând că aceasta "trimite semnalul greșit” către Rusia, potrivit Politico.

Senatorul Roger Wicker și deputatul Mike Rogers, care conduc comisiile pentru Apărare din Senat și, respectiv, Camera Reprezentanților, au declarat într-un comunicat comun că "se opun ferm" deciziei Pentagonului de a întrerupe rotația unei brigăzi în România.

"Retragerea prematură a forțelor americane de pe flancul estic al NATO, la doar câteva săptămâni după ce drone rusești au violat spațiul aerian românesc, subminează descurajarea și riscă să încurajeze agresiuni suplimentare ale Rusiei", au afirmat Roger Wicker și Mike Rogers.

Articolul continuă după reclamă

Divergența lor cu administrația reprezintă cea mai recentă fisură într-o dispută tot mai amplă între republicani privind angajamentele SUA față de NATO și menținerea unei forțe sporite în Europa. Cei doi au susținut că reducerea trupelor contravine angajamentelor anterioare ale președintelui Donald Trump față de NATO și eforturilor de a determina aliații europeni să preia o parte mai mare din sarcina apărării.

"Președintele are dreptate că postura forțelor americane în Europa trebuie actualizată, pe măsură ce NATO preia responsabilități suplimentare și caracterul războiului se schimbă. Dar această actualizare trebuie coordonată pe scară largă, atât în cadrul guvernului SUA, cât și cu NATO", au mai spus cei doi oficiali republicani.

"Trimite semnalul greșit" președintelui rus Vladimir Putin

Ei susțin că măsura "trimite semnalul greșit" președintelui rus Vladimir Putin, în timp ce Trump încearcă să preseze Moscova să accepte un armistițiu în Ucraina.

Ministerul Apărării din România a anunțat miercuri că a fost informat, împreună cu alți aliați, despre decizia "de a reduce efectivele americane din Europa", ca parte a unei reevaluări mai largi a poziției forțelor SUA la nivel global. Bucureștiul a precizat că măsura include oprirea rotațiilor unei brigăzi americane în Europa, inclusiv a trupelor staționate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, un hub major pentru operațiunile NATO în Marea Neagră.

Rogers și Wicker au cerut Pentagonului să clarifice cum intenționează să compenseze eventualele lacune în apărarea NATO, precum și să ofere asigurări că SUA vor menține două brigăzi blindate în Polonia și vor continua rotațiile de trupe prin Polonia, România și țările baltice.

Ambii oficiali au avertizat administrația Trump împotriva unor decizii unilaterale de reducere semnificativă a prezenței militare americane în Europa și au încercat să blocheze aceste eforturi prin legislația obligatorie de apărare.

"Este un mesaj teribil pentru NATO și Ucraina. Îl încurajează pe Putin. Este un semnal de slăbiciune în fața agresiunii ruse", a declarat și deputatul republican Don Bacon.

Comandamentul armatei americane: Măsură nu va schimba mediul de securitate din Europa

Armata SUA în Europa și Africa a anunțat într-un comunicat că a doua brigadă de infanterie a Diviziei 101 Aeropurtate se va întoarce în SUA "conform programului", fără a fi înlocuită. Armata a adăugat că această măsură "nu va schimba mediul de securitate din Europa".

"Aceasta nu este o retragere americană din Europa și nici un semnal de diminuare a angajamentului față de NATO și Articolul 5. Este, dimpotrivă, un semn pozitiv de creștere a capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a prelua responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei", a precizat comandamentul armatei.

Proiectele de lege privind politica Pentagonului, aprobate recent de Camera Reprezentanților și Senat, includ prevederi care restricționează reducerea trupelor americane pe continent, cerând administrației să certifice că o astfel de măsură este în interesul securității naționale a SUA înainte de a fi aplicată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰