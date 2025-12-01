România a sărbătorit astăzi 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională a fost marcată la București cu tradiționala paradă militară de la Arcul de Triumf.

- Mesajul Rusiei de Ziua României. Şi Belarusul ne-a felicitat: ce a spus ultimul "dictator" al Europei - Profimedia

Marile ambasade europene au transmis mesaje de felicitare, iar spre finalul zilei au venit mesaje şi de la ambasadele din Est. Rusia a postat un mesaj pe contul de Facebook al Ambasadei sale. "Ambasada Federației Ruse transmite felicitări poporului român de Ziua Națională a României! La mulți ani, România!", a transmis Moscova.

Un mesaj mult mai complex a transmis Alexander Lukasenko, preşedintele Belarusului. "Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este unul dintre cele mai semnificative evenimente din istoria țării dumneavoastră, marcând etapa finală a unui drum lung și anevoios spre crearea unui stat unitar și independent. Visul de secole al unui pământ liber, comun tuturor românilor, unde să poată trăi și să se dezvolte, a devenit realitate", se arată în mesajul de felicitare.

"Minsk apreciază în mod deosebit experiența pozitivă de cooperare cu Bucureștiul, acumulată prin eforturi comune. Belarușii sunt deschiși să valorifice în continuare potențialul semnificativ al relațiilor bilaterale și sunt convinși că doar pe baza respectului reciproc și a unui dialog constructiv se pot construi o pace durabilă și un viitor fericit", a transmis Aleksandr Lukașenko.

Aleksandr Lukașenko se află la putere în Belarus de 31 de ani. El a devenit președinte pe 20 iulie 1994, fiind primul și singurul președinte al Belarusului după destrămarea URSS.

