Până la Paşte, nici peştele nu e tocmai ieftin. Avem doar două dezlegări în acest post. Totuşi, cei care trec pragului unui festival deschis în Capitală spun că merită cheltuiala. Deliciile - scrumbie afumată, saramură sau hamsii prăjite. Pentru poftele oricărui gurmand. Iar cine vrea să încerce ceva cu totul special, poate gusta micii din peşte.

În Capitală s-a furat deja startul la sărbătoarea de pe 25. S-au pregătit peste 70 de metri de tarabe, cu peste 100 de produse tradiționale. Grătarele sfârâie fără oprire, ceaunele sunt pline, iar bucătarii pregătesc pe loc tot felul de preparate, de la saramură și ciorbă de pește, până la crap la proțap și fructe de mare.

Există și preparate speciale, precum micii din carne tocată de pește. Toată lumea vine aici pentru gustul autentic și pentru experiență: se râde, se mănâncă și se stă la povești.

Bucătarul a fost întrebat cu ce îi așteaptă pe vizitatori. Acesta a explicat că sunt multe preparate din pește și rețete autentice lipovenești. Sunt pregătite storceag din sturion, borș de pește, saramură, plachie și pește românesc la grătar, proaspăt. De asemenea, sunt disponibile specii precum calcan, plătică și scrumbie, pe scurt, de toate.

