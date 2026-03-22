Video Micii din pește, vedeta unui festival cu specific din Capitală. Ce preparate îi așteaptă pe gurmanzi

Până la Paşte, nici peştele nu e tocmai ieftin. Avem doar două dezlegări în acest post. Totuşi, cei care trec pragului unui festival deschis în Capitală spun că merită cheltuiala. Deliciile - scrumbie afumată, saramură sau hamsii prăjite. Pentru poftele oricărui gurmand. Iar cine vrea să încerce ceva cu totul special, poate gusta micii din peşte. 

de Oana Bogdan

la 22.03.2026 , 14:27

În Capitală s-a furat deja startul la sărbătoarea de pe 25. S-au pregătit peste 70 de metri de tarabe, cu peste 100 de produse tradiționale. Grătarele sfârâie fără oprire, ceaunele sunt pline, iar bucătarii pregătesc pe loc tot felul de preparate, de la saramură și ciorbă de pește, până la crap la proțap și fructe de mare.

Există și preparate speciale, precum micii din carne tocată de pește. Toată lumea vine aici pentru gustul autentic și pentru experiență: se râde, se mănâncă și se stă la povești.

Bucătarul a fost întrebat cu ce îi așteaptă pe vizitatori. Acesta a explicat că sunt multe preparate din pește și rețete autentice lipovenești. Sunt pregătite storceag din sturion, borș de pește, saramură, plachie și pește românesc la grătar, proaspăt. De asemenea, sunt disponibile specii precum calcan, plătică și scrumbie, pe scurt, de toate.

Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în &#8220;sărăcie&#8221;, cu 3000 de euro pe lună
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
