Ministerul Sănătății, despre starea celor 2 răniți în urma exploziei cauzată de o dronă prăbușită în Galați

O dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. 

de Redactia Observator

la 29.05.2026 , 09:25
Autorităţile au emis mesaj RO-ALERT pentru populaţie. La faţa locului au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, SMURD, Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi Poliţiei.

Două persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului. Potrivit ISU Galaţi, până la acest moment, nu au fost identificate alte drone. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din bloc.

Ministerul Sănătăţii anunţă, vineri, într-o informare de presă, că monitorizează starea persoanelor rănite în incendiul de la Galaţi. Două persoane au fost transportate la spital și se află în prezent în îngrijirea medicilor, conform sursei citate: 

  • Femeie în vârstă de 53 ani este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, secția de Chirurgie Plastică. Aceasta prezintă arsuri de gradele I și II la nivelul membrelor inferioare cu retenție de corp străin (sticlă).
  • un minor (băiat) de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, secția de Chirurgie, având arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii. 

Conform Ministerului Sănătății, ambii pacienți sunt momentan internați  în spitale pentru investigații medicale și tratament de specialitate. De asemenea, aceștia sunt stabili și nu se pune problema unui transfer către o altă unitate sanitară.

