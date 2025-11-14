Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, în lacrimi la evenimentul de Ziua Prematurităţii

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a participat la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii, la Spitalul Universitar din Capitală. "Eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature", a spus ea.

Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii, unde a vorbit despre cei doi copii ai săi, ambii născuţi prematur. Ea a apreciat ajutorul primit de la medici, asistente, kinetoterapeuţi, dar, mai ales, de la alte mame de prematuri. "Cunoscând poveştile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine şi pentru noi", a declarat partenera preşedintelui, citată de News.ro

Mirabela Grădinaru a vorbit şi despre cei doi copii ai săi, născuţi prematur.

"Nicio mamă care naşte prematur nu este pregătită. Acum, privind în urmă, după atâţia ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature. Sunt recunoscatoare pentru toţi oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie şi mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni", a declarat Mirabela Grădinaru.

Aceasta a apreciat ajutorul primit de la medici, asistente, kinetoterapeuţi.

"Pentru noi, Dumnezeul a lucrat prin medici, care mi-au vegheat copiii zi şi noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin kinetoterapeuţi care au pus suflet pentru fiecare exerciţiu, fiecare mişcare pe care le-au făcut cu cei doi copii şi, nu în ultimul rând, vouă, mamelor de copii prematuri, pentru că, mie cel puţin, mi-aţi fost un mare sprijin. Cunoscând poveştile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine şi pentru noi", a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Potrivit acesteia, mamele de copii prematuri şi copii lor pot demonstra lumii întregi că unitatea contează.

"Astăzi suntem aici nu doar să vorbim despre prematuritate, ci să dovedim că, atunci când suntem uniţi, putem să transformăm frica în putere şi lacrimile în zâmbete, la final, pentru că ai noştri copii ne amintesc zi de zi că viaţa este cel mai mare dar pe care îl primim şi de care trebuie să avem grijă şi pentru care trebuiesc să fim recunoscători zi de zi", a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Nicuşor Dan are 55 de ani. El are o relaţie de 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, împreună cu care are doi copii - o fetiţă şi un băiat - Aheea şi Antim.

În campania electorală pentru alegerile prezidenţiale cei doi au povestit cum au ales numele copiilor.

"Aheea a fost primul copil, vă daţi seama o schimbare fundamentală în viaţa noastră, şi responsabilitate şi o redescoperire a miracolului vieţii (…) În lunile alea de aşteptare am avut o listă lungă cu nume, am tot progresat. Am ajuns la Zaheea, după aceea ni s-a părut că Zaheea e femininul de la Zaheu, personaj biblic nu foarte pozitiv şi atunci a rămas Aheea", a povestit Nicuşor Dan.

Despre numele băiatului – Antim – a povestit partenera lui Nicuşor Dan: "Ţin minte şi acum, mai aveam câteva zile, ştiam că va fi o naştere prematură şi nu aveam încă numele pentru băieţel, iar Nicuşor, după ce studiase mai multe nume, i-am zis «Calendarul ortodox cu siguranţă te va ajuta». A luat calendarul, s-a uitat în calendar şi la final a zis «Antim». Şi Antim a rămas. L-am botezat, am avut şi această şansă să-l botezăm chiar pe 27 septembrie când sărbătorim Sfântul Antim Ivireanul".

Ziua Mondială a Prematurităţii este sărbătorită anual în 17 noiembrie, iar din 2020 România are legea 189/2020 care instituie Ziua Naţională a copilului Prematur din România.

