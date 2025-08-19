Un surfer din Australia a scăpat ca prin minune după ce a fost atacat de un rechin alb. Placa bărbatului a fost ruptă în două de muşcătura marelui alb şi, din fericire, el a scăpat fără nicio zgârietură.

Un surfer pe nume Brad Ross a scăpat miraculos, fără nicio zgârietură, după ce rechinul l-a atacat la Cabarita Beach, în statul New South Wales, Australia. În dimineața zilei de 18 august 2025, un rechin alb de aproximativ 5 metri lungime i-a zdrobit placa de surf în două, provocând un impact extrem de violent, surprins în filmări distribuite pe rețelele sociale. Surferul a scăpat nevătămat, fiind ocolit spectaculos de rechin.

Conform autorităţilor, la câteva ore după incident, un rechin cu o lungime de cinci metri a fost capturat şi, mai apoi, eliberat. În iunie, în aceeaşi zonă, un adolescent de 16 ani a fost victima unui alt atac.

