Nămolul sau "aurul negru" de la Techirghiol, cum mai este numit pentru efectele lui miraculoase, a ajuns marfă la tarabă. Pe plajă, turiștii sunt ademeniți cu nămol vândut la sticlă, care provine din zonele de evacuare ale centrelor balneare. Riscurile pentru sănătate pot fi grave. Nămolul care a mai fost folosit ne poate îmbonăvi.

Renumit pentru miracolele pe care le face, nămolul de la Techirghiol se vinde acum la orice colţ de plajă.

"30 de lei sticluţa, două la 50. Foarte bun, rece, dimineaţa e proaspăt", spune o vânzătoare.

Vânzătorii ambulanţi îl vând la caserolă, borcan sau pet şi cu instrucţiuni de folosire.

"Te dai un strat subţire, până se usucă. Se usucă, pe urmă te mai dai odată. Şi stai la soare să vezi tu cum ciupeşte de acolo durerile", mai spune vânzătoarea.

"Aurul negru" de la Techirghiol, falsificat

Doar că, nămolul vândut printre prosoape este adunat de pe marginea lacului sau şi mai grav, din zonele de deversare ale centrelor balneare şi a fost deja folosit.

"Era un chioşc aolo şi avea nămol, zicea că e de Techirghiol. Eee, doar nu-i ca la Techirghiol. Eu ştiu cu ce e desfăcut, cu apă, cu. E mai subţire", spune un cuplu.

"Credeţi că dacă noi am da aşa ceva ar mai veni să ia a doua zi? N-ar mai veni. Oamenii se dau şi sunt foarte mulţumiţi", spune o altă vânzătoare.

Specialiştii avertizează însă că tratamentul cu nămol care a mai fost folosit poate duce la complicaţii.

"Reacţiile adverse de la un nămol neconform, în primul rând, pot fi de natură infecţioasă - infecţii tegumentare, dermatologice, care pot apărea. Poate duce chiar şi la reacţii cardiovasculare şi neurologice, care pot fi fatale pentru pacienţi", a declarat Dr. Stanciu Liliana Elena - medic balnear.

Nămolul original, folosit în centrele de tratament e maturat şi stabilizat chimic. Textura, culoarea şi mirosul sunt principale elemente prin care îl putem diferenţia.

"Sunt nişte cuve, unde nămolul se adună, şi îi trebuie un timp de materurare, specialiştii spun că ajunge şi la 30 de ani. Nămolul, aşa cum este ştiut, aurul negru de la Techirghiol trebuie să fie cu această culoare neagră. Să fie lucios, untos. Nămolul trebuie să aibă o anumită granulaţie, o anumită textură, plasticitate pentru a putea fi efectuat cu tratament corect​", a declarat Elena Roxana - manager sanatoriu Techirghiol.

Nămolul ajuta la reducerea inflamației, calmarea durerilor reumatice, îmbunătățirea circulației sângelui și detoxifierea organismului. Anual, zeci de mii de oameni ajung la techirghiol pentru astfel de tratamente.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

