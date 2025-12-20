Antena Meniu Search
Video Misiune contracronometru pentru pompierii din Timişoara, după ce un bărbat a căzut în râul Bega

Un bărbat a fost recuperat sâmbătă noaptea, din râul Bega după mai mult de două ore de căutări. El a fost găsit inconştient, fiind transportat la spital.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 08:58

Instituţia preciza că a fost alertat echipajul de scafandri şi în sprijin intervin încă două bărci din cadrul Secţiei Deta şi Staţiei Buziaş

Bărbatul  a fost transportat la spital în stare de inconştienţă, cu o ambulanţă SAJ cu medic.

timisoara bega rau victima
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Moldova e în pericol. Raport secret al serviciilor americane: Putin vrea toată Ucraina și părți din Europa care au fost ale URSS
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
