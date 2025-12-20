Un bărbat a fost recuperat sâmbătă noaptea, din râul Bega după mai mult de două ore de căutări. El a fost găsit inconştient, fiind transportat la spital.

Instituţia preciza că a fost alertat echipajul de scafandri şi în sprijin intervin încă două bărci din cadrul Secţiei Deta şi Staţiei Buziaş

Bărbatul a fost transportat la spital în stare de inconştienţă, cu o ambulanţă SAJ cu medic.

