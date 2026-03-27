Video Mister în jurul morţii unui tânăr din Brăila. A fost găsit fără viaţă după 5 zile în casa unui prieten

Anchetă complicată în cazul unui tânăr de 26 de ani din Brăila găsit mort, în casa unui prieten. La prima vedere, tânărul ar fi murit în urma unei supradoze. Familia lui, însă, lansează alte acuzaţii. Deocamdată cercetările sunt abia la început. Poliţiştii au venit la faţa locului pentru a strânge probe şi pentru a sta de vorbă cu cei care l-au văzut pentru ultima dată.

de Adrian Obreja

la 27.03.2026 , 13:58

Ancheta este în plină desfășurare, iar la fața locului au fost mobilizate numeroase forțe de ordine, printre care polițiști, criminaliști, jandarmi și procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Intervenția a avut loc după ce, în această dimineață, a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui tânăr de 26 de ani într-o locuință din municipiu. Potrivit rudelor, acesta s-ar fi aflat în imobil de aproximativ cinci zile. Aceleași surse susțin că proprietarul casei, cu care tânărul obișnuia să consume droguri, ar fi avut contact cu familia în această perioadă, fără a le spune însă ce s-a întâmplat.

Rudele aduc acuzații grave și cred că proprietarul locuinței ar avea legătură cu moartea tânărului. Oamenii legii urmează să stabilească dacă este vorba despre o supradoză sau despre o posibilă faptă de natură penală.

Tânărul era dat dispărut de aproximativ cinci zile, după ce nu a mai ajuns acasă și nu a mai fost activ pe rețelele de socializare, așa cum obișnuia. Alerta a fost dată după ce poliția a primit un mesaj anonim, care a condus la descinderea în locuință.

Proprietarul imobilului a fost găsit în cursul dimineții și adus la fața locului pentru audieri. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

mort braila supradoza ancheta droguri politie deces
