Bilanţul negru al vieţilor pierdute în accidente rutiere creşte de la o zi la alta. Încă un şofer începător, la volanul unei maşini puternice, şi-a pierdut viaţa la numai 18 ani pe o şosea din Brăila. Avea alături de el în mașină un prieten în vârstă de 19 ani care a ajuns la spital rănit grav. Impactul a fost atât de puternic încât sistemul eCall al maşinii s-a activat iar poliţiştii au fost alertaţi automat. Au găsit autoturismul răsturnat pe câmp şi pe cei doi tineri în afara lui, semn că nu purtau centurile de siguranţă.

Accidentul s-a produs în noaptea de 26 mai, în jurul orei 02:45. Poliţiştii Serviciului Rutier au fost alertaţi printr-un apel automat eCall, care anunţa producerea unui accident rutier pe DE 584, în zona kilometrului 10.

Din primele cercetări reiese că şoferul autoturismului circula dinspre Brăila către localitatea Albina, când ar fi pierdut controlul volanului şi a ieşit în afara părţii carosabile. Maşina s-a răsturnat, iar cei doi tineri aflaţi în interior au fost aruncaţi din vehicul.

În urma accidentului, pasagerul de 19 ani din localitatea Tichileşti a murit. Şoferul, un tânăr de 18 ani, tot din Tichileşti, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Tânărului care a supraviețuit i-au fost prelevale mostre biologice pentru a se stabili dacă era sub influența alcoolului şi stupefiantelor.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰