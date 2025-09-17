Antena Meniu Search
Video Mister în Timiş, după ce fragmente de oase, posibil umane, au fost descoperite într-o baltă cu peşti

Descoperire macabră într-o baltă cu peşti amenajată într-o gospodărie din Timiş. Un bărbat a alertat poliţia, după ce a găsit în apă fragmente de oase care păreau umane. A fost deschisă o anchetă.

de Iulia Pop

la 17.09.2025 , 13:26

Poliţiştii nu exclud, în acest moment, nicio variantă, nici măcar cea a unei crime. Tocmai de aceea osemintele au fost ridicate de către anchetatori şi transportate la Institutul de Medicină Legală din Timişoara, acolo unde vor fi analizate. 

Fragmente osoase găsite într-o baltă cu pești, la Sacoșu Mare

Totul a ieşit la iveală, după ce în zona unei bălţi aflate în comuna Sacoșu Mare s-au făcut lucrări, iar un mal s-a surpat. Apelul la 112 sa fost făcut de proprietarul acestei bălţi, el fiind cel care a descoperit şi oasele. Ancheta a fost preluată de către un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Interesant este că nimeni din această zonă nu-şi aminteşte de vreo dispariţie neelucidată, astfel că misterul din jurul acestor oseminte care par a fi umane se adânceşte.

