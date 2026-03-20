Video Moarte fulgerătoare în Arad. Motociclist de 38 de ani, răpus de infarct în timpul unei plimbări cu prietenii
Întâmplare şocantă în județul Alba. Un motociclist de 38 de ani a murit, după ce a făcut infarct.
Bărbatul, de origine maghiară, era cu mai mulţi prieteni la plimbare, iar la un moment dat i s-a făcut rău, s-a oprit și s-a prăbușit.
Cei care îl însoțeau au sunat la 112 și au început imediat manevrele de resuscitare, continuate apoi de echipajele medicale.
Din păcate, după aproximativ două ore a fost declarat decesul.
