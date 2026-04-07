Momente de cumpănă pentru Mircea Lucescu. Antrenorul este internat în continuare la Terapie Intensivă. În urma unui CT complex, medicii au descoperit că are mai multe accidente vasculare și cheaguri de sânge la plămâni. Soluția de ultimă instanță, conectarea la o inimă artificală, rămâne, deocamdată, îin asteptare. Il Luce este ținut în joc de aparate și de echipa medicală, într-o partidă în care miza este viața.

O echipă multidiscplinară de medici a încercat să-l stabilizeze pe Mircea Lucescu în ultimele 24 de ore. Antrenorul a fost supus unei examinări complexe la computerul tomograf. Medicii au constatat multiple accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de tromboembolism pulmonar. Practic are cheaguri de sânge la nivelul plămânilor şi creierului, care blochează circulaţia.

Mircea Lucescu va rămâne sub monitorizarea strictă a medicilor de la Universitar

Sistemul ECMO era ultima variantă de salvare pe care medicii au luat-o în considerare. Aparatul ar fi putut prelua temporar rolul inimii şi al plămânilor, oxigenând sângele și oferindu-i corpului timp să-și revină. Dar specialiștii avertizează că riscurile sunt mari și fereastra de intervenție extrem de scurtă. "ECMO nu este un panaceu, iar fereastra terapeutică pentru pacienţii aflaţi în şoc cardiogen este extrem de îngustă. Este o formă de terapie care, iniţiată la un pacient aflaţi într-o formă vulnerabilă, cu comorbidităţi multiple ar putea ca de multe ori riscul să depăşească beneficiul", a declarat Iuliu Torje medic ATI, supraspecializat ECMO.

Într-o încercare disperată de a-l salva pe Il Luce, familia a cerut ajutorul cardiologului Marius Andronache, un medic român de top din Franța. Doctorul activează în prezent în clinici din Paris şi Nisa, dar are colaborări şi cu spitale din România. Cu tot efortul, nicio intervenție nu este posibilă. "Tot ce vă pot comunica este că, în momentul de faţă, este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Lucescu a fost vizitat astăzi de fiul său, Răzvan, care a ales o intrare separată de presă. Familia a cerut în continuare discreţie, atât presei cât şi spitalului în comunicarea publică.

Într-o postare pe Facebook, Ionuţ Lupescu, jucător în echipa de aur a României, i-a transmis un mesaj emoţionant. "Nea Mircea, mă uit la clipul ăsta și mă gândesc la dumneata. Învingeam Partizan la ei acasă și ne calificam în semifinalele Cupei Cupelor. Goluri marcate de Răducioiu și de mine. Eu aveam 21 de ani, Radu avea 20, jucam în sferturile unei cupe europene și n-aveam nici o teamă. N-aveam teamă pentru că dumneata ne-ai insuflat mentalitatea asta — că locul nostru e acolo, că putem juca și lupta cu fruntea sus și încredere în noi la orice nivel, împotriva oricui. Ne-ai făcut luptători. Învingători. Și îți datorăm asta o întreagă generație de jucători. Acum dumneata duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar. Și știu că o faci cu același curaj cu care ne-ai învățat pe noi. Nu se poate altfel — nu de la omul care ne-a format pe noi. Dumnezeu să-ți dea putere, Nea Mircea", a fost mesajul postat de Ionuţ Lupescu. Mircea Lucescu va rămâne sub monitorizarea strictă a medicilor de la Universitar.

