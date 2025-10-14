Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Moarte suspectă la Constanța: trupul unui bărbat a fost găsit în toaleta unui centru comercial

Incident șocant la un centru comercial din Constanţa. Trupul unui bărbat a fost găsit marţi dimineaţă în toaletă. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 12:55
Moarte suspectă la Constanța: trupul unui bărbat a fost găsit în toaleta unui centru comercial Moarte suspectă la Constanța: trupul unui bărbat a fost găsit în toaleta unui centru comercial - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Angajații unui centru comercial din Constanţa au rămas șocați, marți dimineață, când au venit la serviciu și au descoperit în toaletă un bărbat care murise. 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că, în jurul orei 06:30, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 4 au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la decesul unei persoane.

"Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, de 58 de ani, din municipiul Constanţa, care ar fi fost găsit decedat, în toaleta unui centru comercial din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă la nivelul capului, al trunchiului sau al membrelor, acesta fiind transportat la morgă, în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta poliţiştilor este în derulare, fiind întocmit un dosar penal.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

centru comercial toaleta constanta
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Evenimente » Moarte suspectă la Constanța: trupul unui bărbat a fost găsit în toaleta unui centru comercial