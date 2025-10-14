Moarte suspectă la Constanța: trupul unui bărbat a fost găsit în toaleta unui centru comercial

Incident șocant la un centru comercial din Constanţa. Trupul unui bărbat a fost găsit marţi dimineaţă în toaletă. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.

Angajații unui centru comercial din Constanţa au rămas șocați, marți dimineață, când au venit la serviciu și au descoperit în toaletă un bărbat care murise.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că, în jurul orei 06:30, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 4 au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la decesul unei persoane.

"Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, de 58 de ani, din municipiul Constanţa, care ar fi fost găsit decedat, în toaleta unui centru comercial din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă la nivelul capului, al trunchiului sau al membrelor, acesta fiind transportat la morgă, în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Ancheta poliţiştilor este în derulare, fiind întocmit un dosar penal.

