Prins la volan fără permis și sub influența amfetaminelor, a încercat să mituiască poliţistul cu 600 de euro

Un bărbat de 39 de ani din Arad, prins la volan fără permis și sub influența amfetaminelor, a încercat să-l mituiască pe polițistul care l-a oprit cu 600 de euro pentru a evita dosarul penal. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, acesta a fost denunțat și prins în flagrant în momentul în care oferea banii.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 13:17
Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, încercarea de mituire a avut loc în luna iunie, iar acum procurorii au decis trimiterea cazului în instanţă spre judecare.

Bărbatul fusese oprit pe DN 7, în Lipova, de un echipaj de poliţie. El nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în urma testării cu aparatul drugtest a ieşit pozitiv la amfetamine.

"I s-a adus la cunoştinţă de către agentul de poliţie faptul că se va începe urmărirea penală (...). În timp ce se afla în sediul Poliţiei Oraşului Lipova, i-a promis agentului de poliţie iniţial suma de 400 de euro, apoi suma de 600 de euro, pentru a nu i se întocmi dosar penal", se arată în comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, bărbatul i-ar fi oferit agentului 200 de euro, reprezentând o parte din suma promisă. El ar fi pus banii pe scaunul şoferului de la autospeciala de poliţie, dar fusese deja denunţat şi astfel a fost prins în flagrant.

Bărbatul va fi judecat de Tribunalul Arad pentru dare de mită, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

