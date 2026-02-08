Modă la înălţime: O femeie şi-a făcut apariţia pe tocuri pe o pârtie din Cluj

Tot mai mulți turiști ignoră regulile de siguranță pe pârtii și pe traseele montane, punându-și viața în pericol pentru fotografii sau din lipsă de informare. Două situații recente, petrecute în Cluj și Neamț, readuc în atenție riscurile majore ale echipamentului neadecvat în sezonul de iarnă.

Pe pârtia de la Buscat, județul Cluj, o femeie a atras atenția turiștilor după ce a apărut pe pârtie în fustă şi pe tocuri. Ţinuta era accesorizată cu o pungă Lidl ţinută în mâna stângă alături de o geantă şi o sanie pentru copii. Femeia a vrut să imortalizeze momentul şi s-a pozat alături de partenerul ei. Fotograf de ocazie a fost un tânăr încălţat cu adiaşi.

Tot în adidaşi au fost surpinşi şi doi tineri de aproximativ 20 de ani pe traseul Jgheabul cu Hotarul -Cabana Dochia, din Masivul Ceahlău. Aceştia au fost întorşi din drum de jandarmi.

"Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Bicaz – Izvorul Muntelui, aflați în misiune de patrulare pe traseele turistice, le-au explicat turiștilor riscurile la care se expuneau și le-au recomandat să coboare de pe traseu. Tinerii care făceau parte dintr-un grup mai mare, au înțeles recomandările primite și s-au conformat, întorcându-se din drum fără incidente", au precizat jandarmii într-un comunicat.

Jandarmii montani avertizează că traseele turistice montane nu pot fi parcurse în siguranță fără echipament corespunzător, precum bocanci de munte, îmbrăcăminte adecvată și alte accesorii necesare.

Mai mult turiştii sunt sfătuiţi să se informeze înainte de parcurgerea traseelor montane, mai ales în sezonul rece, pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență.

