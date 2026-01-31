Într-adevăr, în astfel de cazuri complicate, statul îşi arată, dacă mai era nevoie, neputinţa. Mânat mai mult de prostestele de stradă, la Ministerul Justiției, un grup de lucru analizează "oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor". Dar, este asta o soluţie?

Subiectul a fost dezbătut cu Ioan Durnescu, profesor doctor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea București.

"Cred că iniţiativa Ministerului Justiţiei de a înfiinţa un astfel de grup de lucru este una binevenită. Sper numai să aibă un scop mai larg decât discuţia cu privire la limita de vârstă pentru răspunderea penală şi să vizeze cumva întregul sistem de justiţie penală, pornind poate chiar de la cazurile concrete pe care le-aţi prezentat. Cred că o evaluare atentă a tuturor acestor cauze pe toate cele trei nivele de prevenţie, primară, secundară şi terţiară, ar putea să aducă mai multă lumină în aceste cazuri", a explicat Ioan Durnescu.

Referitor la scăderea limitei de vârstă pentru răspundere, apare întrebarea: cât de jos putem merge cu această limită şi ce efecte ar produce o astfel de modificare.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că se crează o confuzie la nivel public, anume că minorul care comite fapte penale chiar nu suportă nicio consecinţă, ceea ce nu este adevărat. I se aplică doar o altă legislaţie, în special Legea 272/2004, care prevede anumie măsuri de protecţie specială pentru această categorie de minori şi care este destul de solidă cu privire la resursele juridice pe care le avem la îndemână. Avem plasament la familie, la familia extinsă sau într-un centru rezidenţial, ceea ce s-a întâmplat acum, la Timiş, avem încredinţarea în familie, avem tot felul de obligaţii pe care minorul trebuie să le respecte, deci cred că ar trebui să vedem mai degrabă cu legislaţia existentă, cum o implementăm, dacă avem capacitatea să o facem aşa cum trebuie şi apoi să vedem dacă trebuie să schimbăm ceva. Poate nu aici este problema", a explicat Ioan Durnescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰