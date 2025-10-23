Blocul din Bucureşti care trebuie demolat după explozia care l-a zguduit scoate la iveală un fenomen periculos. Clădiri şubrezite de proprietarii care şi-au modificat ilegal apartamentele şi au demolat inclusiv structuri de rezistenţă. Un tehnician în construcţii crede că cele trei victime din Rahova ar fi supravieţuit dacă nu ar fi lipsit un zid de rezistenţă de la etajul şase.

Ca mulţi specialişti în construcţii, fostul diriginte de şantier Sandy Matei a observat că apartamentele din blocul distrus de explozie ar fi fost modificate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ilegal şi periculos - la fel procedează proprietarii multor apartamente ca să obţină camere mai mari, avertizează tehnicienii în construcţii şi agenţii imobiliari.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ca să desfiinţezi un perete despărţitor al apartamentului trebuie parcurşi şapte paşi. O verificare iniţială, obţinerea certificatului de urbanism şi a documentaţiei tehnice, plus avize şi autorizaţii pentru execuţia şi recepţia lucrării. Acordul primăriei este obligatoriu şi când nu este vorba despre o structură de rezistenţă.

Deşi autorizaţia de construire poate fi eliberată şi după un an, avocaţii îi sfătuiesc pe cei care vor să facă modificări să nu rişte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Proprietarii care nu respectă legea şi fac modificări fără aprobare în apartamente pot fi amendaţi cu până la 100.000 de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰