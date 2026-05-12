Scene periculoase la Călimănești, unde un bărbat a fost filmat în timp ce fugărea un urs cu lopata, la doar câțiva metri de animal. Jandarmii avertizează că astfel de gesturi pot provoca atacuri în orice moment și le cer oamenilor să nu încerce să alunge singuri animalele sălbatice, ci să sune imediat la 112.

Potrivit Jandarmeriei Vâlcea, localnicii au sunat la 112 după ce au observat ursul în apropierea gospodăriei, însă nu au mai aşteptat sosirea echipajelor de intervenţie şi s-au apropiat periculos de mult de animal. Întregul incident a fost filmat de unul dintre martori.

În imaginile surprinse cu telefonul mobil se vede cum un bărbat urmăreşte ursul şi încearcă să îl lovească cu o lopată, deşi animalul încerca să se retragă din zonă.

"Deși ursul încerca să fugă și să se îndepărteze de zonă, urmărirea lui putea putea provoca un atac. Bărbatul s-a apropiat la doar câțiva metri de urs și a încercat să-l lovească cu lopata. În astfel de situații, comportamentul animalului se poate schimba într-o fracțiune de secundă", a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vâlcea, George Tacăle.

Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube, însă jandarmii avertizează că astfel de situații pot fi extrem de periculoase și recomandă populației să nu procedeze la fel dacă întâlnesc animale sălbatice.

"Dacă observați un urs în apropierea locuinței, păstrați distanța! Nu vă apropiați, nu încercați să loviți animalul, adăpostiți-vă într-un loc sigur și apelați imediat numărul unic de urgență 112. Într-o astfel de situație, curajul nu înseamnă să te apropii de urs. Curajul înseamnă să iei decizia corectă", a adăugat reprezentantul IJJ Vâlcea.

În ultimele zile, autorităţile din Vâlcea au primit mai multe apeluri care semnalau apariţia urşilor în apropierea zonelor locuite. Cel mai grav incident a avut loc săptămâna trecută, în comuna Boişoara, unde un urs a atacat şi a ucis un viţel aflat la păşunat. În zonă se afla şi proprietarul animalului, care a scăpat nevătămat după ce câinii săi au reuşit să alunge ursul în pădure.

