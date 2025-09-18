Accident grav pe o stradă din județul Vaslui. Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

O femeie de 70 de ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, chiar în fața unei școli.

Spulberată pe trecerea de pietoni

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum bătrâna încearcă să traverseze, iar șoferul, cel mai probabil din cauza neatenţiei, dar și a carosabilului ud, nu reușește să frâneze.

Articolul continuă după reclamă

În urma impactului violent, femeia a fost grav rănită.

"Pacienta era conştientă şi cooperantă, prezentând politraumatism cu fractură la nivelul membrului inferior drept şi traumatism cranian frontal. Pacienta a fost transportată în siguranţă la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui", a declarat Ionela Boghiță, purtător de cuvant ISU Vaslui.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰