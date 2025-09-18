Video Momentul când o femeie de 70 de ani este spulberată pe trecere în Vaslui, chiar în faţa unei şcoli
Accident grav pe o stradă din județul Vaslui. Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!
O femeie de 70 de ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, chiar în fața unei școli.
Spulberată pe trecerea de pietoni
Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum bătrâna încearcă să traverseze, iar șoferul, cel mai probabil din cauza neatenţiei, dar și a carosabilului ud, nu reușește să frâneze.
În urma impactului violent, femeia a fost grav rănită.
"Pacienta era conştientă şi cooperantă, prezentând politraumatism cu fractură la nivelul membrului inferior drept şi traumatism cranian frontal. Pacienta a fost transportată în siguranţă la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui", a declarat Ionela Boghiță, purtător de cuvant ISU Vaslui.
