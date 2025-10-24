Accident de groază pe o şosea din judeţul Iaşi! Doi bărbaţi au pierit striviţi de un TIR care s-a răsturnat peste maşina lor. Moartea a venit în trei secunde. Victimele nu au avut timp de niciun gest salvator. Şoferul care a provocat tragedia a scăpat teafăr şi este audiat la această oră de poliţişti.

Nenorocirea s-a petrecut într-o curbă, pe un drum judeţean, la graniţa dintre Iaşi şi Vaslui. Condus cu viteză pe şoseaua udă, camionul a scăpat de sub control. Remorca a intrat în balans, iar şoferul nu a reuşit să redreseze colosul de zeci de tone. O cameră de supraveghere a filmat secundele de groază.

Pe contrasens, şoferul unei maşini vede cum mastodontul vine spre el şi încearcă să evite impactul. Când mai avea puţin să iasă de pe şosea, automobilul a fost strivit de partea din spate a TIR-ului. Cabina şoferului s-a îndoit ca un arc, a rupt un indicator rutier şi a lăsat brazde adânci pe câmp.

Filmul teribilului accident din Iaşi

În maşină erau doi bărbaţi din Suceava, care au murit pe loc. "Trebuia de luni într-o săptămână să-l opereze de cancer", a declarat Mihai Toma - tatăl unuia dintre morţi.

"Munceau amândoi cu tractoarele. Se ajutau, făceau baloţi amândoi, unul cu tractorul, altul făca baloţi. Au ferme", a declarat un martor.

Şoferul camionului a supravieţuit şi este anchetat acum de poliţişti. "Şoferul autotrenului implicat a fost găsit conştient şi cooperant, fiind evaluat şi monitorizat de echipajele medicale, aflate la faţa locului", a declarat George Onofreiasa - purtător de cuvânt ISU Iaşi.

"Conducătorul autotrenului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ, iar în cauză se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", a declarat Adina-Ioana Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iaşi.

Instructorii auto avertizează că riscul de accidente creşte în acest sezon, când carosabilul este umed.

"Trebuie să micşorăm şi viteza, să nu frânăm brusc, pentru că toate aceste aspecte pot duce la deraparea maşinii. Reacţia este esenţială în astfel de momente. Contează foarte mult în astfel de momente să nu ne panicăm, să luăm piciorul de pe acceleraţie şi să controlăm uşor derapajul", a declarat Marian Neneștean - instructor auto.

Bilanţul accidentelor rutiere. Peste 1.400 de oameni au murit anul trecut pe şosele României.

